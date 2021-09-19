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超出預算進度落後 澳：曾向法表達潛艦合約疑慮

中央社／雪梨19日電
澳洲國防部長達頓。圖為他16日在華府出席記者會。(路透)
澳洲國防部長達頓。圖為他16日在華府出席記者會。(路透)

澳洲片面取消向法國採購傳統動力潛艦的巨額合約，引起法國強烈不滿，澳洲國防部長今天表示，澳洲一直都有「坦白、公開且誠實」向法方表達對這份合約的疑慮。

法新社報導，法國對澳洲取消這份價值數百億美元合約、轉而向美國購買核動力潛艦的決定怒不可遏，不但召回駐坎培拉和華府大使，還指控澳洲和美國在這場危機中「扯謊」。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）今天向天空新聞澳洲台（Sky News Australia）表示，政府一直都有「坦白、公開且誠實」向法國表達對於這份合約的疑慮，說這起合約不僅超出預算，且進度落後了好幾年。

達頓指出，他理解「法國方面的不滿」，但「暗示澳洲政府沒有提出相關顧慮，不僅有違公開紀錄，也不符合我們長久以來的對外說法」。

他說，坎培拉當局「一直存有這些疑慮，也曾經表達過；我們希望與法國密切合作，未來也會持續這麼做」。

達頓表示，他曾親自向法國防長帕利（Florence Parly）表達過這些疑慮，同時強調澳洲「需依國家利益行事」，也就是軍購核動力潛艦。

他還說：「鑒於印太地區環境瞬息萬變，現在如此，未來幾年也如此。我們必須做出符合國家利益的決定，這也正是我們所做的事情。」

達頓指出，坎培拉當局無法購買法國核動力潛艦，因為這些潛艦需要充電，而美國的潛艦則不用，因此只有美國的潛艦適合無核的澳洲。

達頓表示，由於澳洲新潛艦艦隊預料將耗時數十年打造，這段過渡時期澳洲可能會考慮向美國或英國租借或採購現有潛艦。

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