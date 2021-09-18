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20年罕見移民潮 上萬海地無證客塞爆德州大橋

編譯盧炯燊／綜合18日電
成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社)
成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社)

美墨邊境無證移民暴增，拜登政府正面臨上任以來最大移民危機，不僅讓總統拜登的邊境移民政策受到考驗，同時也再度挑起美墨邊境地區的緊張氣氛。

德州南部德里歐市(Del Rio)與墨西哥只有一河之隔，最近幾天湧入上萬的無證海地移民，他們擠在德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下等待申請入境，民主黨籍的德里歐市長羅札諾(Bruno Lozano)已宣布緊急狀態。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)也下令關閉包括大橋在內的入境點，但卻影響了美墨兩地邊境居民的往來及經濟；尤其是每天都有墨西哥工人、農民、購物者進入德里歐，他們大多數是擁有雙重國籍或特殊工作簽證，他們認為目前的邊境無證移民危機，都是美國和墨西哥政府的錯。

由衛星空照可見到在美墨邊境的國際大橋兩側都擠滿成千上萬的海地移民，試圖非法進入美...
由衛星空照可見到在美墨邊境的國際大橋兩側都擠滿成千上萬的海地移民，試圖非法進入美國境人德州德瑞歐市。(美聯社)

邊境城市進緊急狀態

這波難民潮為美墨邊境20年來罕見，羅札諾表示，現在橋下人數相當德里歐市三分之一人口，已經不勝負荷超越警戒線，他在18日宣布進入緊急狀態，並要求聯邦政府協助。

儘管無證移民暴增前所未見，飲用水、食物都不夠，衛生條件相當惡劣，但仍不斷有人徒步從三個入境點跨河湧至，共和黨籍的艾伯特州長已關閉了美墨邊境的六個入境點。

德里歐國際大橋連接美墨兩國，這些無證移民主要來自海地，他們擠在橋下屬海關與邊境保護局(CBP)的管制區內，自行搭起簡陋帳篷棲身等候申請入境。

德州州警18日用繩索圈住自墨西哥涉水非法入境的海地移民。(美聯社)
德州州警18日用繩索圈住自墨西哥涉水非法入境的海地移民。(美聯社)

這個帳篷區現由100多名國民警衛隊，德州軍隊及聯邦執法部門人員守衛；當地官員表示已收到墨西哥方面的報告，20多輛載滿無證移民的巴士正陸續駛來，預計未來幾天抵達邊境。

四名不願透露姓名的官員表示，拜登政府為應對這場危機，準備最快19日開始用飛機將這些無證移民送回海地，採取閃電驅逐手法，目的是阻止更多人湧入。

面對目前的惡劣情況，共和黨人砲火連連痛批拜登所謂「人道移民政策」，認為只會鼓勵更多人冒險偷渡；單以今年7月及8月計，從邊境湧入的無證移民人數超過20萬，創下10年高峰。

艾伯特抨擊，這顯示了拜登政府的移民政策搖擺不定，猶豫不決。

美墨邊境 移民 拜登

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