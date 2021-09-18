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法為何未召回駐英大使？「沒必要，他們一貫投機主義」

中央社／巴黎18日綜合外電報導
美國、英國、澳洲15日達成三方安全協議，商定由美、英提供技術，協助澳洲打造核動力潛艦，澳洲則取消採購法國傳統動力潛艦巨額合約，法國外交部長勒德里安指控澳洲和美國在這場危機中撒謊。（Getty Images）
美國、英國、澳洲15日達成三方安全協議，商定由美、英提供技術，協助澳洲打造核動力潛艦，澳洲則取消採購法國傳統動力潛艦巨額合約，法國外交部長勒德里安指控澳洲和美國在這場危機中撒謊。（Getty Images）

美國英國澳洲15日達成三方安全協議，商定由美、英提供技術，協助澳洲打造核動力潛艦，澳洲則取消採購法國傳統動力潛艦巨額合約，法國今天指控澳洲和美國在這場危機中撒謊。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國第2電視台（France 2），「存在撒謊、兩面手法以及重大背信和鄙視，你不能在聯盟內搞這種把戲，那是行不通的。」

勒德里安又說，如今盟邦之間爆發「嚴重危機」。

澳洲16日表示，將取消向法國海軍船舶集團（Naval Group）採購12艘傳統動力潛艦龐大合約，轉而採購至少8艘採用美國、英國技術的核動力潛艦，促使勒德里安奉法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）命令，召回駐坎培拉和駐華盛頓大使返國諮商，這項空前舉動揭露出法國對潛艦合約破局的憤怒程度。

他形容召回大使是「非常象徵性」行動，目的在「顯示我們有多麼不高興，以及我們之間存在嚴重危機，並重新評估要如何捍衛我們的利益」。

他說：「這是美國和法國關係史上，我們頭一次召回我們的大使返國諮商，這是嚴重政治行動，彰顯存在兩國間的危機程度。」

詢及為何法國未召回駐英國大使，而倫敦當局也是導致合約破局的前述安全協議一部分時，勒德里安做出尖酸回應。他說：「我們已召回我們（駐坎培拉和華盛頓）的大使，重新評估情勢。至於英國則沒有必要，我們深知他們的一貫投機主義。因而沒有必要召回我們的大使進行說明。」

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