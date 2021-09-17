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「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

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「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

中央社／華盛頓17日專電
澳洲放棄向法購買潛艦，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊後，法國外交部今天召回駐美國與澳洲大使以為抗議。在華府訪問的澳洲外交部長潘恩（左）與國務卿布林肯正在會議上發言。（Getty Images）
澳洲放棄向法購買潛艦，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊後，法國外交部今天召回駐美國與澳洲大使以為抗議。在華府訪問的澳洲外交部長潘恩（左）與國務卿布林肯正在會議上發言。（Getty Images）

澳洲決定放棄向法國購買潛艦，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊後，法國外交部今天召回駐美國與澳洲大使以為抗議。對此，白宮國安會表示理解，會致力解決分歧。

美國、英國、澳洲15日宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦；澳洲也宣布取消與法國的巨額潛艦交易，轉而與美英合作。法國16日對此決定表示憤怒，痛批此舉是背信忘義，就像是「背後捅一刀」。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天透過聲明表示，由於「澳洲與美國在9月15日做出的聲明茲事體大」，法國決定立即召回兩名大使。

對於法國政府大動作召回大使，白宮國安會以發言人霍恩（Emily Horne）名義發出聲明指出，與合作夥伴法國就此事保持密切聯繫，「我們理解他們的立場，未來數天我們會持續致力解決雙方分歧，正如在我們長遠的聯盟期間在其他方面所做的一樣」。

霍恩表示，法國是美國最長久的盟友、也是最堅實的夥伴之一，雙方有著共同的民主價值觀和共同應對全球挑戰承諾的長遠歷史。

在法國宣布召回大使之際，在華府訪問的澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）正在美國企業研究所（AEI）發表演說與對談。不清楚當時她是否已經獲知此事。

潘恩談到潛艦交易時表示，完全能理解法國的失望，這是不容易處理的議題，但會持續與法國進行有建設性的密切接觸，以確保法國了解澳洲對雙邊關係的重視，並期望繼續共同合作。

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