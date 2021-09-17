助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian，圖）17日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定召回駐美國與駐澳洲大使。形同實質降級外交關係。美聯社

美英協助澳洲 建立核動力潛艦艦隊，不滿澳洲毀約及美國 並未事前磋商，法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)17日發布聲明，奉法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)之令，立即召回駐美國與駐澳洲大使。

召回大使為嚴厲的外交抗議手段，形同外交關係降級；紐約時報報導，前次法國召回駐美國大使是在243年前的1778年。

紐約時報報導，澳洲是在15日準備和美英宣布協議前數小時，向法國取消了價值660億美元的造艦訂單；馬克宏對於美英澳在未通知法國的狀況下磋商，感到憤怒。

勒德里安透過聲明表示，法國視兩國此舉為「嚴重背信」，「應共和黨總統要求，我決定立即召回駐美國與駐澳洲兩位大使，由於澳洲和美國在15日的聲明茲事體大，這項特殊決定實屬合理。」

勒德里安表示，所謂的AUKUS協議，並不見容於盟友與合作夥伴間，這觸碰到法國與盟友關係，以及印太地區對歐洲重要性的根本基礎。

華盛頓郵報引述一名法國外交官的說法，將當前的美法關係形容為「危機」，對巴黎來說，事涉歐美對於印太戰略關係的本質；另有一名外交官告訴紐時，法國的國防與外交部長，過去一周嘗試聯繫美方對口溝通無果。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，法國是美國的重要夥伴與最古老的盟友，美國高度重視美法關係，也了解法方立場；希望在未來幾天內，本著緊密的雙邊關係與在多項議題合作(包括印太)的承諾，持續就此議題與法國進行高層對話，包括下周的聯合國大會。

召回大使是法國在美英澳宣布AUKUS後的第四個反制行動；此前，勒德里安與法國國防部長帕利(Florence Parly)發布聯合聲明，譴責造艦計畫違背法澳合約。

勒德里安16日接受法國媒體訪問表示，這是背後捅一刀，拜登的決定如同前總統川普般「粗暴、單邊、無法預測」，非盟友所為，並指與澳洲信任關係已破裂；此外，法國取消駐美大使館17日的一項慶祝活動，原本要參加的海軍將領提前返法。

國務卿布林肯(Antony Blinken)16日在記者會緩頰說，法國是美國印太地區的重要夥伴，美法在印太及全球許多優先事務上密切合作，美國將持續這樣做；且在美英澳宣布決定之前，美國已經通知巴黎，在過去的一兩天內，美法就此事進行對話，但並未深談。

一名法國官員則向數家媒體爆料，直到美英澳要宣布幾小時前，法國才被告知，「巴黎不會被老掉牙的話所愚弄」。

在兩國外交交往中，若關係生變可逐步採取召回大使、互相驅逐大使或將駐在國大使視為不受歡迎人物(persona non grata)，最後甚至斷交；中國上月為抗議立陶宛 同意成立「台灣駐立陶宛代表處」，就召回駐立陶宛大使並要求立陶宛召回駐北京大使。