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悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人、7孩童

悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人7孩童

記者張文馨／華盛頓報導
美軍中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）於8月30日在佛州坦帕麥克迪爾空軍基地，透過視訊發表講話。美聯社
美軍中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）於8月30日在佛州坦帕麥克迪爾空軍基地，透過視訊發表講話。美聯社

美軍撤離阿富汗再爆爭議，國防部17日證實，美軍誤判裝水容器為炸藥，上月29日執行在阿富汗的無人機攻擊任務時，錯殺包括3成人、7孩童共10位平民；國防部稱這是「悲劇性錯誤」，部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利和負責指揮當地行動的美軍中央司令部司令麥肯齊公開致歉。

「我們現在知道目標車輛司機艾哈邁迪(Zemari Ahmadi)與呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)無關，他當天的行動完全無害，也與我們正面臨的立即威脅完全無關。」奧斯丁(Lloyd Austin)表示，艾哈邁迪和其他不幸遇難的人一樣是無辜受害者。

紐約時報報導，艾哈邁迪不僅不是ISIS成員，還是美國援助組織的一名工程師，他的白色豐田汽車背後裝載的可能是儲水桶，而非爆炸物。

國防部資深官員表示，空襲前的8小時監視，導致美軍對艾哈邁迪的行動作出一系列錯誤判斷。

國防部官員表示，在美軍開火前並不知司機身分，根據其當天行動，美國認為他很可疑，因為他曾到過ISIS一處據點，並將被認為是炸藥的東西裝上車子。

紐時報導，艾哈邁迪那天實際上是接送同事上下班，監控畫面顯示，美軍看到的可能是他們把儲水桶放進後車廂。

「我們深表歉意，將努力從這個可怕錯誤中吸取教訓。」奧斯丁說，他指示要徹底檢視中央司令部剛完成的調查，要求相應咎責，並改善未來攻擊行動的程序和流程。

ISIS-K8月26日在喀布爾(Kabul)機場發動兩起自殺攻擊，造成13名美軍和上百位平民身亡，拜登總統誓言要讓這起恐怖攻擊的襲擊者「從地球上消失」，美軍也在27日和29日兩度出動無人機，執行攻擊任務。

國防部表示，27日攻擊造成一名策畫機場附近自殺炸彈案的ISIS-K成員身亡，29日則是以無人機空襲阻止可能發生的恐攻。

在29日的任務中，根據國防部當時說法，美軍成功空襲一輛企圖以自殺炸彈攻擊喀布爾機場的汽車，被擊中後的車輛發生二度爆炸，證實車內有大量爆裂物。

29日空襲後，恐怖組織並未再發動攻擊；不過攻擊結束後，就有媒體報導美軍傷及無辜。

麥肯齊(Frank McKenzie)17日表示，已完成對此事件的調查報告；他仍稱該攻擊能防範美軍和撤離民眾面臨的立即威脅，「但這就是一個錯誤，我誠摯道歉。」

麥肯齊表示，他要為這起攻擊和悲劇結果負完全責任；美國將對受害者家屬支付賠償金。

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