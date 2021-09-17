我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人、7孩童

英海軍參謀長：台灣海峽是自由開放印太一部分

中央社倫敦17日綜合外電報導
圖為英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。 歐新社
圖為英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。 歐新社

英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問表示，英國兩艘軍艦將在印太地區常駐「至少5年」，他還稱台灣海峽是「自由開放印度太平洋的一部分」。

英國在脫歐後強化耕耘印度太平洋地區，與日本強化防衛合作，英國派遣皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群前往印度太平洋地區，9月泊靠日本。

台灣的安全是印太地區重要議題。拉達金說，台灣海峽明顯是「自由開放印度太平洋的一部分」。

拉達金說，「很顯然台灣海峽是國際水域，是不同國家可以利用的航路」。

他強調，「這是自由開放印度太平洋的一部分，是以規則為基礎國際秩序的一環。我想英國的立場很清楚，如同其他（聯合國海洋法公約）簽署國家般」。

拉達金沒有明確提到中國對付台灣的行動，但他明確表示，維護台灣海峽航行自由至關重要。

拉達金也指出，英國和日本將強化安全合作，兩國可以共用設施與裝備，英國海軍和日本自衛隊都使用先進F-35匿蹤戰鬥機。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）7月訪問日本時，與日本防衛大臣岸信夫發表聯合聲明表示： 「繼航空母艦打擊群的任務之後，英國將於今年稍晚在本區域常態性部署兩艘軍艦。」那兩艘英國軍艦已於9月初從英國啟航。

拉達金說，兩艘軍艦將在印太區域常駐至少5年，「它們是比較小型軍艦，希望能和航艦打擊群互補。航艦打擊群派駐本地區期間相對較短」。

七大工業國集團（G7）6月在倫敦舉行峰會後曾發布公報，首次公開提及台海議題表示，「我們重視台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。

美國、英國、澳洲於9月15日宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，協助澳洲發展核動力潛艦。

英國 台灣 日本

上一則

美國針對香港再祭制裁措施 數家中企列入黑名單

下一則

美中較勁意味濃厚 太平洋地區軍備競賽白熱化

延伸閱讀

美眾議長：北愛和平協議若遭毀 英美不可能有貿易協議

美眾議長：北愛和平協議若遭毀 英美不可能有貿易協議
「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧
英國最新大學排名出爐 榜首竟不是牛津劍橋

英國最新大學排名出爐 榜首竟不是牛津劍橋
日本才發生5.2地震 又傳出火山噴發

日本才發生5.2地震 又傳出火山噴發

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

2021-09-10 18:21

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片