英海軍參謀長：台灣海峽是自由開放印太一部分

圖為英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。 歐新社

英國 海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問表示，英國兩艘軍艦將在印太地區常駐「至少5年」，他還稱台灣 海峽是「自由開放印度太平洋的一部分」。

英國在脫歐後強化耕耘印度太平洋地區，與日本 強化防衛合作，英國派遣皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群前往印度太平洋地區，9月泊靠日本。

台灣的安全是印太地區重要議題。拉達金說，台灣海峽明顯是「自由開放印度太平洋的一部分」。

拉達金說，「很顯然台灣海峽是國際水域，是不同國家可以利用的航路」。

他強調，「這是自由開放印度太平洋的一部分，是以規則為基礎國際秩序的一環。我想英國的立場很清楚，如同其他（聯合國海洋法公約）簽署國家般」。

拉達金沒有明確提到中國對付台灣的行動，但他明確表示，維護台灣海峽航行自由至關重要。

拉達金也指出，英國和日本將強化安全合作，兩國可以共用設施與裝備，英國海軍和日本自衛隊都使用先進F-35匿蹤戰鬥機。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）7月訪問日本時，與日本防衛大臣岸信夫發表聯合聲明表示： 「繼航空母艦打擊群的任務之後，英國將於今年稍晚在本區域常態性部署兩艘軍艦。」那兩艘英國軍艦已於9月初從英國啟航。

拉達金說，兩艘軍艦將在印太區域常駐至少5年，「它們是比較小型軍艦，希望能和航艦打擊群互補。航艦打擊群派駐本地區期間相對較短」。

七大工業國集團（G7）6月在倫敦舉行峰會後曾發布公報，首次公開提及台海議題表示，「我們重視台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。

美國、英國、澳洲於9月15日宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，協助澳洲發展核動力潛艦。