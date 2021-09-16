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美澳結盟致巨額潛艦交易告吹 法國怒「停辦華府晚會」

編譯張君堯／即時報導
美、英、澳3國組成新的防禦聯盟後，澳洲取消與法國的潛艦交易、轉而與美國合作，這個決定引起法國震怒，更在一氣之下停辦原定在華府舉行的紀念晚會。(Getty Images)
美、英、澳3國組成新的防禦聯盟後，澳洲取消與法國的潛艦交易、轉而與美國合作，這個決定引起法國震怒，更在一氣之下停辦原定在華府舉行的紀念晚會。(Getty Images)

美、英、澳3國組成新的防禦聯盟後，澳洲取消與法國的潛艦交易、轉而與美國合作，這個決定引起法國震怒，更在一氣之下停辦原定在華府舉行的紀念晚會。

據報導，這場晚會是為了紀念「海角戰役」（Battle of the Capes）240週年、慶祝法國海軍在1781年美國爭取獨立的戰爭中提供幫助，並訂於17日舉行。

一位法國高級官員對取消活動表示「這不是憤怒，我們確實不高興，但這是我們去適應的實際方式」，並稱「在這種情況下，我們取消了一些東西，另外保留一些東西，以便慶祝活動照常，但不必強迫人們在一起」，同時巴爾的摩一艘護衛艦上的招待會也被縮小規模，官員稱這些變化「讓人們更舒服」。

不過慶祝活動的其他部分將繼續進行，包括18日在安納波利斯（Annapolis）獻花圈、以及20日法國驅逐艦訪問巴爾的摩港等。

此舉發生的前一天，美國才剛宣布與澳洲和英國以印太地區為重點建立三邊防禦聯盟。根據該協議，美國將幫助澳洲獲得核動力潛艇，這將使法國損失數十億美元的潛艇交易。

法國官員15日對新協議表示憤怒，法國外交部長和國防部長在一份聯合聲明中表示「該決定違背法國和澳洲之間基於政治關係在文字和精神上的合作」。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稍早更形容法國就像被「背後捅一刀」一樣。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日則試圖淡化美國和法國之間的分歧，強調法國作為美國「重要夥伴」的重要性，並稱「我想強調的是，我們與大西洋和太平洋夥伴之間的利益沒有區域鴻溝」。

美國 澳洲 布林肯

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