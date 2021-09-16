拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登總統（右）今年6月前往歐洲出席G7峰會時，與法國總統馬克宏（左）熱烈互動。(美聯社)

拜登 總統今年夏季前往歐洲會晤盟邦領袖，矢言美國重返多邊外交政策，但他片面且獨斷推動數項政策，包括最新的印、太安全結盟，明顯排除法國及歐盟 ，已觸怒不少盟邦，儼然重返前總統川普的「美國優先 」舉措，美國與歐洲盟友的「夏之愛」，因此突然中止。

美聯社16日指出，拜登總統長期浸淫國際事務，競選總統時也保證要修補因川普而與盟邦動搖的關係，並恢復美國的世界信用；但拜登近來舉動，已遭幾個盟國比擬為延續川普作風。

雖說美、歐關係受損是否會持續下去還有待觀察，但短期影響似乎已令歐洲再度懷疑美國意欲何為，勢必影響到拜登更廣大的戰略目標，也就是團結民主國家對付獨裁體制，主要是劍指中國及俄國。

拜登3個月前以美國總統身分首度造訪歐洲大陸，獲歐洲多國領袖謳歌為英雄，一起致力於揚棄川普時代，再修跨大西洋關係；但當時讓歐洲釋懷的感受現已消褪，而且當時最大的贏家、德國總理梅克爾正要淡出政壇。

自6月起，拜登已激怒美國最老牌盟友的法國，也讓波蘭及烏克蘭質疑美國會不會致力於保護兩國安全；最叫歐盟失望的便是美國從阿富汗到東亞等事務，都片面獨斷；拜登矢言回歸，與伊朗恢復國際核子協議，重啟以色列、巴勒斯坦和談，令歐洲讚美不已，但就職9個月以來，這兩件事停滯不前。

美、歐不睦的種子可能在春季便已撒下，到了7月更如野草孳生；拜登默許德、俄天然氣管繞過波蘭及烏克蘭興建下去；到了8月，美國灰頭土臉撤出阿富汗，讓原本表示對撤出阿富汗有所保留的歐洲，不得不手忙腳亂跟上。

接下來就在本周，拜登宣布與已脫離歐盟的英國及澳洲結盟，推動新的印、太安全方案，想反制在該地區愈來愈強勢的中國，讓法國及歐盟十分光火，抱怨他們不僅被排除在外，甚至照會都不打一聲。

法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)對美、英、澳三個英語系國家的宣布表示「完全無法理解」、「背後被捅了一刀」、「看來真像川普作風」；按照新的方案，法國將損失替澳洲建造柴油潛艦的合約，金額將近1000億美元，而改由美、英替澳洲建造核動力潛艦。

若只因生意被搶而憤怒不難理解，但法國及歐盟官員更進一步，指美國帶頭遏止中國崛起的整件事已令人生疑；歐洲有必要提振自己的國防及維安戰力。

國務卿布林肯等人偕澳洲官員16日安撫表示，依然歡迎歐洲在印太地區扮演吃重角色，尤其是法國，但成效能如何有待觀察。