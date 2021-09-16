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川普支持者周六遊行 聲援國會暴動者 維安豎7呎高圍籬

編譯林梅婕／綜合16日電
本周末華盛頓特區將會有前總統川普的支持者舉辦的集會活動，國會大廈周圍再次豎起圍籬。(美聯社)
本周末華盛頓特區將會有前總統川普的支持者舉辦的集會活動，國會大廈周圍再次豎起圍籬。(美聯社)

華盛頓特區18日將有前總統川普的支持者舉辦的「替1月6日伸張正義」(Justice for J6)的集會活動，聲援今年1月6日參與國會暴動的數百名遭逮捕的民眾；負責國會維安的官員此次如履薄冰、深怕今年初國會暴動的流血事件重演；他們已提醒所有國會議員、助理和相關工作人員當天都遠離國會大廈。

眾院警衛長(House Sergeant at Arms)沃克(William Walker)向所有眾院成員發出備忘錄表示：「除非有需要，我們強烈建議國會成員和工作人員避免在9月18日進入國會大廈。」

國會山莊警察局長曼傑(J. Thomas Manger)13日已向參、眾兩院彙報相關情資，包含可能產生的威脅，以及暴力事件發生時如何抵抗的策略，例如重建國會大廈及其他建物周圍七呎高的圍籬。

沃克建議，若真的需要在當天進入國會，必須先將車輛停放在地下室；另外，行經建築物之間也盡量使用地下通道，避免穿越建築物以外的走道。

這也是維安人員針對18日的活動採取的最新預防措施，避免今年1月6日國會暴動的憾事再次發生，當時川普的許多支持者因不滿總統大選結果闖進國會，造成約140名治安人員受傷，一名警察身亡，另外四名警察則在幾個月後相繼輕生。

事件過後，包括負責維安的最高官員及國會警察局長陸續辭職；如今警局更加謹慎行事，就怕18日發生更多暴力事件。

曾在川普競選團隊任職的布雷納德(Matt Braynard)是這次活動的主辦人。他14日呼籲所有參加者，不要穿戴任何有關支持川普的衣物；布雷納德說：「凡是不遵守這項規定者，都會被視為是來滲透活動的外部人士，我們會拍下你的照片、找出你是誰，然後讓你出名。」 

警察 川普 眾院

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