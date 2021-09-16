我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

波洛西批中國加強打壓自由 讚英國5G棄用華為

中央社華盛頓16日綜合外電報導
聯邦眾議院議長波洛西。美聯社
聯邦眾議院議長波洛西。美聯社

聯邦眾議院議長波洛西今天在英國訪問時說，中國對言論自由和人權的限制日益嚴重。她並讚揚英國禁止華為參與5G網路建設，稱中國掌控科技數據對西方構成威脅。

路透社報導，波洛西（Nancy Pelosi）向來不吝批評中國，今天她參與劍橋大學辯論社（Cambridge Union）討論時說：「中國正在收緊管控。就民主改革、言論自由或多元主義來說，或光是在人們能否發聲這方面，情況變得愈來愈糟。」

波洛西說，中國內部持異議者「並未嘗試改變政府，他們只是試著表達自己而已，那是個大問題」。

針對美國、英國、澳洲組成新印太地區安全聯盟，中國今天予以譴責，波洛西則讚揚這個聯盟。

波洛西訪英期間，也在一場七大工業國集團（G7）國會領袖會議上，提到中國在南海發起軍事挑釁行徑、種族滅絕維吾爾穆斯林少數民族、對西藏設限，還壓迫香港與中國其他地區的民主。

波洛西並讚揚英國5G網路逐步棄用中國科技巨擘華為的設備，稱華為是個「大威脅」。

她說：「我們確實必須發展自己的5G，並讓技術先進到我們不用再說『他們最優秀又最便宜，所以提到中國掌控數據這方面，我們全都得受中國制約。』」

不過波洛西也說，在氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和對抗恐怖主義等課題上，北京與華府攜手合作很重要。

中國 波洛西 英國

上一則

英相強生下周訪美會拜登 鞏固同盟應對中國

下一則

川普支持者周六遊行 聲援國會暴動者 維安豎7呎高圍籬

延伸閱讀

新書爆料：國會暴動後 大家都覺得「川普瘋了」

新書爆料：國會暴動後 大家都覺得「川普瘋了」
新書爆：國會暴動過後 大家都覺得「川普瘋了」

新書爆：國會暴動過後 大家都覺得「川普瘋了」
威脅要對波洛西「開槍爆頭」 國會暴動男認罪

威脅要對波洛西「開槍爆頭」 國會暴動男認罪
攜槍+2500子彈威脅「爆頭」波洛西 國會暴動男認罪

攜槍+2500子彈威脅「爆頭」波洛西 國會暴動男認罪

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

2021-09-10 18:21

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大