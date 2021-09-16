波洛西批中國加強打壓自由 讚英國5G棄用華為

聯邦眾議院議長波洛西。美聯社

聯邦眾議院議長波洛西 今天在英國 訪問時說，中國 對言論自由和人權的限制日益嚴重。她並讚揚英國禁止華為參與5G網路建設，稱中國掌控科技數據對西方構成威脅。

路透社報導，波洛西（Nancy Pelosi）向來不吝批評中國，今天她參與劍橋大學辯論社（Cambridge Union）討論時說：「中國正在收緊管控。就民主改革、言論自由或多元主義來說，或光是在人們能否發聲這方面，情況變得愈來愈糟。」

波洛西說，中國內部持異議者「並未嘗試改變政府，他們只是試著表達自己而已，那是個大問題」。

針對美國、英國、澳洲組成新印太地區安全聯盟，中國今天予以譴責，波洛西則讚揚這個聯盟。

波洛西訪英期間，也在一場七大工業國集團（G7）國會領袖會議上，提到中國在南海發起軍事挑釁行徑、種族滅絕維吾爾穆斯林少數民族、對西藏設限，還壓迫香港與中國其他地區的民主。

波洛西並讚揚英國5G網路逐步棄用中國科技巨擘華為的設備，稱華為是個「大威脅」。

她說：「我們確實必須發展自己的5G，並讓技術先進到我們不用再說『他們最優秀又最便宜，所以提到中國掌控數據這方面，我們全都得受中國制約。』」

不過波洛西也說，在氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和對抗恐怖主義等課題上，北京與華府攜手合作很重要。