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新書爆：國會暴動過後 大家都覺得「川普瘋了」

記者胡玉立／綜合報導
即將出版的新書「危急關頭」描繪1月6日國會大廈暴亂過後，華府政壇不少人都認為川普精神狀態不穩定，難以治國。圖為他當天在暴亂前對支持者發表煽動性演講。（美聯社）
即將出版的新書「危急關頭」描繪1月6日國會大廈暴亂過後，華府政壇不少人都認為川普精神狀態不穩定，難以治國。圖為他當天在暴亂前對支持者發表煽動性演講。（美聯社）

即將於本月21日出版的新書「危急關頭」(Peril)赤裸裸地描繪了1月6日國會大廈暴亂過後那幾天，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及川普總統密友、參議員葛理漢(Lindsey Graham)等人，對川普精神狀態不穩定、何以治國的強烈擔憂。

書中指出，波洛西在1月8日直接打電話給參謀首長聯席會議主席密利時，甚至用了「肥屁股」這樣的粗俗字眼來形容川普；她焦慮地說：

「如果他們不能阻止他(川普)攻擊國會大廈，誰知道他還會做出什麼事？白宮裡的人除了親吻他的肥屁股之外，到底有沒有人負責？」

川普支持者1月6日以暴力攻進國會，導致他第二次被彈劾。（路透）
川普支持者1月6日以暴力攻進國會，導致他第二次被彈劾。（路透）

波洛西最擔心的是總統有權發射美國核武器，她對密利表示，

「這很糟糕，但誰知道他會做什麼呢？他瘋了。你知道他瘋了。他已經瘋了很久了。別說你不知道他的心理狀態。」

據伍華德和科斯塔指稱，他們掌握的通話紀錄內容顯示，當時密利答道：「議長，我完全同意你的看法。」

密友不挺 葛理漢指川性格有問題

與此同時，書中指出，與川普關係密切、經常一起打高爾夫球的共和黨盟友、南卡羅來納州國會參議員葛理漢也很擔心川普；葛理漢指川普的性格有問題，

「如果他想再出來競選，就非得要處理他的性格問題不可……我們有一個受傷很重的隊長。」

波洛西與川普在各自帶領國會立法部門和政府行政部門的任期內，關係一直處在敵對狀態；在川普任內最後一年，兩人完全沒有交談。

「危急關頭」作者表示，全書內容是根據對200多人的採訪而寫就，他們都是在不被列為消息來源的前提下受訪，川普和拜登總統則拒絕受訪。

根據書中說法，由於川普過於脆弱的自我，讓國會議員和副總統潘斯(Mike Pence)等其他高層領袖做出了許多決定。

怕川普生氣 麥康諾拒絕拜登來電

例如，當時的共和黨參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)非常擔心新當選的總統拜登打電話給他，會讓川普大發雷霆；因此，麥康諾只好透過私下管道，刻意迴避拜登；他後來拜託共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)去找和白登私交甚篤的德拉瓦州聯邦參議員孔恩斯(Christopher Coons)，要拜登不要打電話給他。

至於潘斯，之前一心想成為川普忠實的副手和未來的繼任者，他去年12月下旬曾打電話給前共和黨副總統奎爾(Dan Quayle)，想了解是否可能接受川普要求、避免在1月6日認證選舉結果；據作者指出，奎爾堅決回道，「這件事你沒有任何彈性空間；別想了。」

潘斯認證國會選舉 川嗆別當朋友

作者寫道，潘斯最後在1月5日於白宮橢圓形辦公室告訴川普，他無法阻止國會選舉認證這個過程，他的角色只是「打開信封」；川普當時告訴潘斯，

「如果你不照我的要求做，我就不再是你的朋友了。」後來，川普對潘斯說：「你背叛了我們。是我造就了你。你什麼都不是。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 拜登 波洛西

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