新聞評論／美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話

美國總統拜登、英國總理強生和澳洲總理莫里森15日共同宣布，成立三國新安全倡議AUKUS，展開18個月的合作，美英以技轉支持澳洲自製核動力潛艦。（歐新社）

美國 、英國與澳大利亞成立AUKUS，美國雖然嘴上極力否認，但結合英、澳在印太地區的「結盟」舉動，從軍事和外交看，毫無疑問都是針對北京；軍事上警告中國 ，慎思突破第一島鏈後被盟國「斷尾」，外交上則展現美國在印太地區影響力，強逼中國國家主席習近平必須對話。

澳洲位於南太平洋，是中國突破第一島鏈後，軍力輻射所及之域；拜登 上台後，美日韓強化軍事同盟，加上原有駐地美軍，把中國海軍往南邊帶，引來解放軍頻頻軍事演習，公告不得擅入特定水域。

美軍印太司令部上月宣布，三軍及陸戰隊聯合英澳日部隊，在印太地區舉行一場「2021年全球大規模演習」(LSGE21)；這段期間，美國海軍及陸戰隊另有一場「2021年大規模演習」(LSE 2021)，號稱40年來最大規模的聯合演習。

演習終會結束，若澳洲獲美、英兩國技術轉移，打造核動力攻擊潛艦艦隊，其後執行「例行巡航」，對同樣擁有核動力潛艦的中國來說，等於多了一組來者不善的監視鏡頭箝制；若要突破第一島鏈實施侵略，得擔心一離開巴士海峽，補給線就會遭美國盟軍掐斷。

中國的軍力已能突破第一島鏈，第二島鏈若再失守，美洲大陸將如芒刺在背；美國現在要做的，是確保軍力在中國之上，讓北京企圖對外擴張前先慎思。

台灣號稱是東亞第一島鏈上不沈的航空母艦，從地緣政治上，就守在中國大陸門口，戰略位置重要，但囿於美國「一個中國政策」，無法公開同盟；與其讓美國不遠千里維持秩序，不如讓有共同抗中利益的南太平洋鄰居澳大利亞入夥，強化太平洋圍堵力道。

在軍事上結盟可創造政治空間，拜登剛與習近平結束通話，在雙邊同意「確保競爭不致衝突」的結論中，看不出什麼積極作法；為了吸引習近平上桌，拜登必須製造議題，對北京施壓，最佳利器就是展現美國在印太地區的實力。

除了美英澳成立AUKUS，拜登下周將在白宮接待來自日本、印度和澳洲的領導人，舉行「四方安全對話」(Quad)峰會，無不在向習近平傳達一個訊息：「我都跟你鄰居聊過了，你不談談嗎？」