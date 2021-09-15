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抗中堡壘？ 美英澳宣布成立AUKUS新聯盟 助澳自製潛艦

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登、英國總理強生和澳洲總理莫里森15日共同宣布，成立三國新安全倡議AUKUS，展開18個月的合作，美英以技轉支持澳洲自製核動力潛艦。（歐新社）
美國總統拜登、英國總理強生和澳洲總理莫里森15日共同宣布，成立三國新安全倡議AUKUS，展開18個月的合作，美英以技轉支持澳洲自製核動力潛艦。（歐新社）

美國總統拜登、英國總理強生（Borris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）15日共同宣布，成立三國新安全倡議AUKUS，展開18個月的合作，美英以技轉支持澳洲自製核動力潛艦，重點在互操作性、通用性與互利。

三位領導人在美東時間15日下午透過視訊共同舉行記者會發表談話，並發布聯合聲明，隻字未提中國，美國資深官員在電話簡報會上說，這並非針對任一特定國家。

但美國有線電視新聞網（CNN）以「美英澳宣布對中國的新抵制措施」為標題，英國金融時報形容這是「抗中堡壘」。

中國今年4月亮相一艘新型彈道飛彈和潛艦「長征18號」，中國國家主席習近平登艦視察，中方官媒報導，這艘潛艦裝備射程超過1萬公里，不出「第一島鏈」即可覆蓋美國本土。

位於第一島鏈南方要津的澳洲，將在美國和英國技術支持下，建造核動力潛艦。

紐約時報報導，一旦這項計畫實現，澳洲海軍的例行巡航範圍可擴及中國宣稱擁有專屬海域的南海和台灣北部。

根據三國領導人聲明，這是深化印太地區的外交、安全與防務合作，迎接21世紀的挑戰；拜登表示，三國領導人都了解到，確保印太地區長期和平穩定的必要性。

美國資深官員在電話簡報會上表示，核動力潛艦將提升澳洲海軍軍力，將使澳洲潛艦可以擁有更長部署時間、更安靜、能力更強，維持並擴大針對整體印太地區的嚇阻力，這次合作是一次性的特例。

拜登表示，澳洲將打造的核動力潛艦為海軍常規武裝潛艦（攻擊型潛艦），而非核武潛艦，美國政府預計花18個月進行諮詢作業，確保生產過程中完全遵守對核能運用的所有承諾。

莫里森在線上記者會表示，澳洲不尋求獲得核武或建立民用核能力，仍繼續遵守核不擴散義務。

金融時報引述一名英國官員說法報導，和美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿的共享情報的「五眼聯盟」相較，AUKUS將專注在海事與國防科技。

澳洲 美國 AUKUS

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