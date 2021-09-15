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新書爆密利聯繫共軍防中美開戰 川普駁：蠢人「叛國」

編譯周辰陽／綜合報導
美國參謀首長聯席會議主席密利上將（左）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將（右），攝於2016年。（路透資料照片）
美國參謀首長聯席會議主席密利上將（左）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將（右），攝於2016年。（路透資料照片）

華盛頓郵報副主編伍華德與政治記者寇斯達新書「危急關頭」(Peril)即將上市，媒體搶先披露的書摘指參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將擔心時任總統川普暴走，因此兩度致電中共人民解放軍參謀總長李作成上將，保證美國無意與中方開戰。

川普前總統發表聲明，抨擊「危急關頭」的描述是「假新聞」，並指密利上將聯繫解放軍一事為真，那就是叛國。據國會山莊報轉述，川普駁斥伍華德跟寇斯達的說法，辯稱他「從沒有想過攻擊中國，而中國知道這一點。捏造這故事的人有病又精神不正常，而印這本書的人是一樣糟」。

川普接著先抨擊密利上將是失敗將領，策畫出美國史上最糟的阿富汗撤軍，接著開炮道，「如果『蠢人』（Dumbass）密利將軍的故事…是真的，那我認為他將因『叛國』（TREASON）受審，因為他會一直背著總統跟他的中國同行打交道，跟中國講說他將會給他們『攻擊』通知」。

據「危急關頭」描述，密利相信中國要是感受到一位不可預測且報復心強的美國總統威脅，就會發動「突然猛擊」（Lash Out），因此逕自採取行動，並在同一天聯繫負責亞太地區的美國印太司令部指揮官（戴維森海軍上將），建議推遲軍事演習，對方也應允。

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