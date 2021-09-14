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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

波士頓市長初選 華裔吳弭寫歷史 出線晉級普選

記者顏伶如／綜合報導
波士頓市長初選，華裔候選人吳弭得票遙遙領先其他對手，在14日晚間宣布勝選，將晉級普選。（美聯社）
波士頓市長初選，華裔候選人吳弭得票遙遙領先其他對手，在14日晚間宣布勝選，將晉級普選。（美聯社）

東西兩岸14日都有受到全國矚目的選舉登場：波士頓市長初選將從眾多候選人裡挑出兩人，在今年11月普選中一較高下，華裔候選人吳弭(Michelle Wu)得票遙遙領先其他對手，在晚間宣布勝選，將晉級普選；而在面臨罷免的民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)方面，有線電視新聞網(CNN)最新出口民調顯示，選民最在意的新冠疫苗議題，很可能決定紐森的命運。

前波士頓市長偉殊(Martin J. Walsh)今年3月進入拜登政府擔任勞工部長，角逐市長遺缺的候選人清一色都是少數族裔女性；父母來自台灣、哈佛法學院畢業，律師出身的36歲民主黨籍波士頓市議員吳弭，2013年成為波士頓議會第一位亞裔女議員，其後曾任議長，如今角逐市長初選得票率一馬當先。

波士頓自1934年起，皆由民主黨人當選市長，此次參與初選者全是民主黨籍；根據紐約時報14日晚間初選結果即時更新，吳弭以得票率42.4%領先，其次為得票率23.1%的非洲裔市議員坎貝爾(Andrea Campbell)。阿拉伯及波斯裔市議員埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)得票率則有20.6%。

在加州州長方面，民調機構「艾迪生研究」(Edison Research)為CNN等媒體進行的出口民調顯示，約有三分之一加州選民說，最關心的議題就是新冠疫苗，其次有五分之一選民說最關注的問題是遊民問題；另外，每六名選民中，就有一人最關心經濟及野火問題。

對於加州處理疫情的成果是好是壞，約有四成選民表示，加州疫情正在改善中；另外三成選民則說，加州疫情改變不多；約有25%選民表示，加州疫情正在惡化。

調查顯示，45%受訪選民表示，紐森的疫情政策做得不錯，另外三分之一受訪選民則說紐森防疫規定過於嚴苛，其餘選民則說紐森防疫政策不夠嚴格。

就在罷免選舉即將展開之前，並沒有投票問題出現，但共和黨陣營則指稱，對於罷免投票結果並不服氣，因為某些小道消息的散布，企圖讓共和黨選民打消投票意願。

希望在紐森被罷免之後角逐州長寶座的共和黨參選人艾德(Larry Elder)，競選團隊在網站上指稱紐森已經靠作弊安然渡過罷免危機；美聯社報導，聲明文字抄自前總統川普去年企圖推翻2020年大選結果的網路文稿。

加州 紐森 疫情

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