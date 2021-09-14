華爾街日報：臉書雙重標準 數百萬VIP用戶享禮遇免審查

華爾街日報13日在調查報導中揭露，臉書一項名為XCheck的系統，能讓數以百萬計菁英用戶的貼文免受部分審查。(美聯社)

華爾街 日報13日在調查報導中揭露，臉書 一項名為XCheck的系統，能讓數以百萬計菁英用戶的貼文免受部分審查；但臉書發言人史東捍衛自家機制，表示公司已意識到規則執行「不完美」。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引用的臉書（Facebook）內部文件，若干名人、政治人物及其他知名用戶，受惠於稱為XCheck或「交叉核對」（cross check）的系統，免於臉書的部分貼文品質控管機制，臉書先前曾聲稱這項機制平等適用於所有用戶。

「華爾街日報」調查指出，2020年有多達580萬名臉書用戶被列入「白名單」，這些人「具新聞價值」、「有影響力或知名度」或「有公關風險」，其中包含巴西足球巨星內馬爾（Neymar）、美國 前總統川普及聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）等人。

這項調查引用多位知名人士的貼文為例，包括內馬爾先前發布的裸體內容，他在貼文中顯示一名指控遭他強姦的女子裸照。

內馬爾分享「未經同意的親密圖片」，理應被臉書立即刪除，但由於他受XCheck保護，審查員刪除內容遭阻，這些內容留存超過一天才被移除，但已被5600萬名用戶瀏覽。

受XCheck保護人士的貼文仍然會受到審查，但內容比例僅不到10%。

「華爾街日報」指出，臉書員工對公司為某些用戶提供特殊待遇的作法表達不滿，認為這不符合臉書的價值；另有員工說臉書「在作內容審查決定時，受政治考量影響」。

對此，臉書發言人史東（Andy Stone）在推特（Twitter）上發布一連串推文，回應「華爾街日報」的調查。

他寫道：「（臉書）並無兩種司法制度；這是避免錯誤的嘗試性保護措施。我們知道我們執行得並不完美，速度和準確性間需要權衡。」

臉書監督委員會（Oversight Board）發言人泰勒（John Taylor）回應法新社置評要求時指出，「監督委員會已多次表達對臉書內容審查過程缺乏透明度的憂慮，尤其是有關公司對知名帳號管理上的不一致性」。