德州法官：心跳法臨時禁令「繼續延期」

圖為民眾在德州議會前舉行集會，支持計畫生育協會。(Getty Images)

德州 特拉維斯郡地方法院(Travis County District Court)地區法官克朗普(Karin Crump)13日在聽證會上表示，支持原告「全國計畫生育 協會」(Planned Parenthood)不適用德州政府本月1日起實施的禁止墮胎 法(俗稱「心跳法」)，並稱此法對原告已造成迫在眉睫的威脅、且違反州憲，不過正式命令仍須待幾日後公布。

雖然目前已有臨時禁制令暫時保護婦產科診所或提供墮胎手術的醫生不受到心跳法的影響，但有效期只到17日，克朗普的表態意味此禁令將繼續延期，但受益的對象將僅限於該協會在德州的三處附屬機構以及另一家提供墮胎服務的醫療院所。

然而，此禁令將無法讓美國計畫生育協會免於受到其他不隸屬反墮胎組織「德州生命權」(Texas Right to Life)的民間人士提告。

此案定於2022年4月4日開庭，在臨時禁制令過期前，即未來數日內法官將發布正式保護令；其他支持墮胎權的機構也陸續在9月底提出類似的訴訟，這些案件的聽證會將於10月4日舉行。

根據「參議會8號法案」(Senate Bill 8)，公民有權向任何在德州「協助或教唆」墮胎的人提告，倘若成案且勝訴，還有機會獲得1萬元獎金，可用作法律訴訟所需費用的補償。

全國計畫生育協會代表律師茱莉‧莫瑞(Julie Murray)強調，臨時禁制令並不代表原告未來不會遵守參議會8號法案，若已偵測到胎兒心跳則墮胎手術仍不能執行；但禁制令是為了避免參議會8號法案被民間濫用，保護那些在偵測到胎兒心跳之前就執行墮胎手術的醫生。

根據一些民間的研究報告，自本月初參議會8號法案通過以來，德州境內的墮胎手術量已減少九成。

德州生命權位於休士頓的總部在10日收到炸彈威脅，該組織法務主任西戈(John Seago)隨後向法院要求，任何與該組織合作的不具名人士在法律文件中的紀錄都應被排除。