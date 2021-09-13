我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

德州法官：心跳法臨時禁令「繼續延期」

編譯林梅婕／綜合13日電
圖為民眾在德州議會前舉行集會，支持計畫生育協會。(Getty Images)
圖為民眾在德州議會前舉行集會，支持計畫生育協會。(Getty Images)

德州特拉維斯郡地方法院(Travis County District Court)地區法官克朗普(Karin Crump)13日在聽證會上表示，支持原告「全國計畫生育協會」(Planned Parenthood)不適用德州政府本月1日起實施的禁止墮胎法(俗稱「心跳法」)，並稱此法對原告已造成迫在眉睫的威脅、且違反州憲，不過正式命令仍須待幾日後公布。

雖然目前已有臨時禁制令暫時保護婦產科診所或提供墮胎手術的醫生不受到心跳法的影響，但有效期只到17日，克朗普的表態意味此禁令將繼續延期，但受益的對象將僅限於該協會在德州的三處附屬機構以及另一家提供墮胎服務的醫療院所。

然而，此禁令將無法讓美國計畫生育協會免於受到其他不隸屬反墮胎組織「德州生命權」(Texas Right to Life)的民間人士提告。

此案定於2022年4月4日開庭，在臨時禁制令過期前，即未來數日內法官將發布正式保護令；其他支持墮胎權的機構也陸續在9月底提出類似的訴訟，這些案件的聽證會將於10月4日舉行。

根據「參議會8號法案」(Senate Bill 8)，公民有權向任何在德州「協助或教唆」墮胎的人提告，倘若成案且勝訴，還有機會獲得1萬元獎金，可用作法律訴訟所需費用的補償。

全國計畫生育協會代表律師茱莉‧莫瑞(Julie Murray)強調，臨時禁制令並不代表原告未來不會遵守參議會8號法案，若已偵測到胎兒心跳則墮胎手術仍不能執行；但禁制令是為了避免參議會8號法案被民間濫用，保護那些在偵測到胎兒心跳之前就執行墮胎手術的醫生。

根據一些民間的研究報告，自本月初參議會8號法案通過以來，德州境內的墮胎手術量已減少九成。

德州生命權位於休士頓的總部在10日收到炸彈威脅，該組織法務主任西戈(John Seago)隨後向法院要求，任何與該組織合作的不具名人士在法律文件中的紀錄都應被排除。

墮胎 德州 計畫生育

上一則

布林肯：無論北京如何宣傳 美國都不會繼續深陷阿富汗

下一則

眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%

延伸閱讀

台塑德州廠汙染案 付285萬元達成和解

台塑德州廠汙染案 付285萬元達成和解
911在五角大廈 德州參議員上廁所救了一命

911在五角大廈 德州參議員上廁所救了一命
清真寺外驚見血腥豬頭面具 911周年德州現仇恨標語　

清真寺外驚見血腥豬頭面具 911周年德州現仇恨標語　
加州參議會通過議案 允許州府對疫情保密

加州參議會通過議案 允許州府對疫情保密

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況