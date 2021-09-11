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美網／18歲英小將拉杜卡努 女單驚奇奪冠 媽媽瀋陽人

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影／美網金盃少女 華人血統 一盤未失 每戰都是直落二

記者曾思儒／即時報導
美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努今天以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲，成賽史第一位從會外賽到捧冠的女將。（美聯社）
美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努今天以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲，成賽史第一位從會外賽到捧冠的女將。（美聯社）

美網女單決賽上演「天才少女」對決，會外賽一路殺進最終戰的18歲英國小將拉杜卡努（Emma Raducanu）延續一盤未失紀錄，今天以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲（Leylah Fernandez），成賽史第一位從會外賽到捧冠的女將。

世界排名僅150的拉杜卡努，因外貌酷似歌手楊丞琳，而被華人球迷封為「英國楊丞琳」，母親來自中國瀋陽，她生涯第二度挑戰大滿貫就從會外賽勇闖決賽，成美網第一人，且每戰都是以直落二奪勝；剛在紐約過19歲生日的費南德茲晉級過程較辛苦，從第三輪開始，連四戰都打滿三盤才出線。

今天演出的話題對決，首盤就打得拉鋸，率先發球的拉杜卡努第二局馬上逼出破發點，但直到第六個破發點才終於取得局數2：0領先；費南德茲第三局馬上回破，第10局更瓦解瑞度卡努3個盤末點，但英國小將把握住第四次機會，以6：4先下一城。

第二盤賽況仍緊繃，先保發的拉杜卡努在費南德茲第一個發球局就逼出3個破發點，但沒能把握機會，反讓費南德茲下一局率先破發，不過拉杜卡努第四局馬上回破，將決數扳平後又再度破發，連拿四局下取得局數5：2優勢。

第八局費南德茲發球局，拉杜卡努再逼出兩個「冠軍點」，但都遭瓦解，接續自己發球局更因滑步救球造成左腳破皮濺血；傷停治療後她先瓦解費南德茲兩個破發點，最終在第三個冠軍點直接發出「再見愛司」，第一時間仰躺在中央球場慶祝勝利。

拉杜卡努美網奪冠，成前輩韋德（Virginia Wade）1968年後的英國第一人。

今天兩位「天才少女」決賽會師，成1999年後美網首度的青少女對決；22年前是由17歲的美國名將小威廉絲（Serena Williams）碰年長一歲的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis），最終由小威捧起金盃。

美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努（左）今天以6：4、6：...
美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努（左）今天以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲（右），成賽史第一位從會外賽到捧冠的女將。（路透）
美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努今天以6：4、6：3拍下...
美網女單決賽上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努今天以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲，成賽史第一位從會外賽到捧冠的女將。（Getty Images）

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