美網／18歲英小將拉杜卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

18歲的英國年輕小將英國拉杜卡努（Emma Raducanu），11日在美網公開賽中女子單打決賽中，擊敗了19歲的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez），拿下人生的第一個大滿貫。（美聯社）

18歲的英國 年輕小將英國拉杜卡努（Emma Raducanu），11日在美網公開賽女子單打決賽中，以直落二擊敗了19歲的加拿大 費南德茲（Leylah Fernandez），拿下人生的第一個大滿貫。

世界排名僅150的拉杜卡努，有一半華人血統，母親來自中國瀋陽；拉杜卡努在加拿大出生，兩歲時移民英國，父親是英籍羅馬尼亞人。

18歲的英國年輕小將英國拉杜卡努（Emma Raducanu），11日在美網公開賽中女子單打決賽中，擊敗了19歲的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez），拿下人生的第一個大滿貫。（美聯社）

18歲的拉杜卡努和19歲的費南德茲，創下大滿貫近22年來首度的青少年爭冠對決，前一次發生已經是在1999年美網女單決賽的小威廉絲（Serena Williams）出戰辛吉絲（Martina Hingis）。

今年美網女單賽場出現兩位未滿20歲的年輕黑馬，其中包括陸續擊敗三位前五種子的加拿大費南德茲，她在10日擊敗第二種子的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，已經率先挺進到冠軍賽。

18歲的拉杜卡努戰績也相當傲人，從外卡賽打起，她先是在八強賽擊敗東京奧運 金牌班希琪（Belinda Bencic），四強賽則是碰上第17種子的希臘莎卡瑞，她在首盤以6：1先下一城，第二盤再度在第3局搶先破發後，又一路領先以6：4收下勝利，成為公開賽年代以來第一位從外卡賽一路打進會內大滿貫決賽的選手。

拉杜卡努儘管寫下傲人紀錄，但坦言這場比賽並未多想，只是專注在自己表現上，「妳問我對決賽有什麼期待嗎？因為我是一名外卡選手，我認為從技術上來講，我沒有任何壓力。」