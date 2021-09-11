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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

記者張文馨／華盛頓報導
美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。(路透)
美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。(路透)

英國金融時報報導拜登政府正考慮讓駐美處更名為「台灣代表處」，美國學者咸認更名案具象徵意義，但對美中台關係影響看法不一；AIT前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格(Douglas Paal)說，拜登政府官員可能認為，推動象徵性親台政策，有助強化拜登與習近平打交道的能力，但他認為適得其反，此舉將對美中關係產生負面影響。

戰略暨國際研究中心(CSIS)資深研究員、國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)表示，更名案意義重大，提升了駐美代表處的地位，展現美方無懼北京壓力，願意增加對台灣的「政治支持」，也是美國對中國大陸軍隊近來對台灣行動的強烈警訊，但中方勢必強烈反應。

王曉岷表示，這當然會影響美中關係，端賴北京如何回應，會到什麼程度；他說，透過強調美國對台承諾，將使美國更靠近「戰略清晰」。

布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示，當前美台關係具有穩固正面動能，繼續專注於雙邊共同利益所在實質議題的進展，對雙邊才是健康的。

金融時報報導，資深美台官員在馬里蘭州舉行一場特殊管道的敏感會談，台方代表包含顧立雄與吳釗燮；這次的特殊管道會議代表著拜登團隊首次與台灣高層進行面對面會談；白宮國安會和中華民國駐美處均不評論。

包道格說，此時曝光美台會談沒有意義，北京知道這次會談，但美國官員還費勁透露此事，就是想打臉中國大陸國家主席習近平，「面子對中國太重要了，不能這麼做。」

包道格說，拜習才通話說要管控雙邊關係，美國隔天就提更名案激怒中國大陸，這樣的政策並不一致。

美國 台灣 拜登

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