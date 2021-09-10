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世界OnAir／911倖存中國人 陳思進：這件事該翻篇了

彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓

編譯劉忠勇／綜合報導
消息人士透露，美國貿易代表戴琪（見圖）、商務部長雷蒙多在內的拜登主要經濟閣員今討論對中國的補貼行為和對美國經濟造成的相關損害啟動調查。(路透)
消息人士透露，美國貿易代表戴琪（見圖）、商務部長雷蒙多在內的拜登主要經濟閣員今討論對中國的補貼行為和對美國經濟造成的相關損害啟動調查。(路透)

彭博引述知情人士報導，拜登政府正考慮對中國的補貼行為和對美國經濟造成的相關損害啟動調查，藉此在貿易問題上向北京當局施壓。

消息人士指出，貿易代表戴琪(Katherine Tai)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在內的拜登主要經濟閣員周五下午開會商議可能的調查事宜。他們也將討論2020年1月川普任內和北京達成的第一階段貿易協議及執行的手段，以及往後對中國輸美產品所加徵的3000億美元關稅的走向。

兩位知情人士向彭博透露，美國貿易代表辦公室要求外部顧問協助量化中國補貼行為帶給美國的損失，以便評估調查啟動後應採取的適當回應。美國一位官員對此表示，美國政府尚未正式提出要求。

標普500指數和那斯達克金龍中國指數周五聞訊小幅走弱，尾盤時跌幅擴大。標普500指數收盤下跌0.8%，本周跌幅為1.7%。

就在這場會議的前一天晚上，拜登才和中國國家主席習近平進行了90分鐘的電話交談，拜登表達對中方缺乏與美國溝通誠意的無奈。

一位美國官員表示，拜登也希望確保美中這兩個世界最大經濟體的關係不會陷入衝突，並解釋美國採取對北京行動背後的意圖。

●關稅豁免

兩位知情人士告訴彭博，拜登政府傾向重啟對特定關稅的豁免程序，但尚未做出決定。美國商界和多位議員已經要求政府允許此類關稅得到豁免。

拜登政府中有官員認為， 川普任內實施對中國關稅並沒有導致中方的行為發生原本期待的改變，久而久之失去讓中方重回談判桌或履行2020年第一階段貿易協議承諾的籌碼。

依據301條款的調查將需要數月才能完成。目前尚不清楚白宮何時會宣布對這些問題的評估結果，但拜登政府一名官員表示，可能不需要等待太久。

其中一位知情人士透露，白宮會把對中國採取行動可能造成的任何連帶損失，中方可能的報復可能對美國就業者和農民產生的影響都考慮在內。

美國 拜登 中國

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