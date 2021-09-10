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台國安高層赴美會談 可能同意台駐美代表處更名

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台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

記者張文馨／華盛頓報導
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

英國金融時報10日獨家報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜；如果成真，此舉將是美國與中華民國自1979年斷交以來，雙方關係最具象徵意義的進展，也勢必衝擊美國與中國已經十分緊張的關係。

美與台外長國安會秘書長 華府附近會談

金融時報在報導中並提到，美國資深官員正與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，在距華府約50哩的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行特殊管道對話。

金融時報分析，拜登政府正朝向允許駐美處更名的方向運作，加入「台灣」可能會引發北京強烈反擊。

台駐美代表機構可望更名為台灣代表處

知情人士透露，華府正認真考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，這項變革得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）力挺，國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員也廣泛支持此事，但拜登政府尚未拍板，此事還需美國總統拜登簽署行政命令才生效。

美國卡特政府與中華民國自1979年斷交後，雙方再無官方關係，雖然國會通過「台灣關係法」(Taiwan Relations Act)補救，但其後美台關係的維繫，只能透過非官方的白手套代表機構溝通；美國為「美國在台協會」(American Institute in Taiwan)，台灣為「北美事務協調會」。

一直到1994年，柯林頓政府提出「對台政策檢討(Taiwan Policy Review)」，台灣的駐美代表機構才更名為「駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)」；台灣政府近年來趁著美台關係改善，積極爭取駐美代表處更名，首選正是「台灣代表處」。

金融時報報導，自1979年美國與中華民國斷交，轉向和北京建交，華府並未將TECRO視為大使館；拜登政府辯論的癥結之一在於，更名案是否成為一種成為加劇美中關係緊張，卻使美台關係收效甚微的象徵。

金融時報報導，資深美台官員為此在馬里蘭州舉行一場特殊管道的敏感會談，台方代表包含顧立雄與吳釗燮；報導提及，由於吳釗燮的外交部長身分，無法訪問美國首都哥倫比亞特區。

美台自1996年台海危機後，存在不定期且不公開的國安高層對話機制，由台灣的國安會秘書長與美國白宮國安副顧問主談，過去十多年，這類對話多在華府舉行；但川普府政府曾提高層級，其國家安全顧問波頓(John Bolton)就曾在華府，會見蔡英文政府的國安會秘書長李大維。

金融時報報導，這次的特殊管道會議代表著拜登團隊首次與台灣高層進行面對面會談。

美國 台灣 拜登

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