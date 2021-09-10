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英學者：美撤軍恐給中國錯誤訊息 加快對台動武

中央社華盛頓10日綜合外電報導

英國知名歷史學家佛格森表示，美國倉促撤出阿富汗，以及美國大眾很快不再支持軍事干預中東事務，可能會給北京送出錯誤訊息，讓中國改變風險評估，選擇對台灣動手。

佛格森（Niall Ferguson）是美國史丹佛大學胡佛研究所高級研究員，他接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時說，拜登放棄阿富汗，可能會被解讀為美國不願投入海外作戰，進而影響中國國家主席習近平對出兵台灣的風險算計。

佛格森說，在第一次冷戰期間，曾爆發過短期熱戰，也就是韓戰。「所以，我認為第二次冷戰也有可能出現熱戰，顯然最可能發生的地點就是台灣，而且可能很快發生。」

他表示，有一個問題必須回答，那就是「習近平以軍事行動來豪賭的意願有多高？」習近平知道挑戰美國的風險極高，但他也知道，此時大概是他能掌握的最佳出手時機，因為美國在保台方面沒有可靠嚇阻行動。

佛格森說，大戰爆發的時機點，通常是侵略者「認為時間對自己不利，與其繼續等待，不如早點行動」。

他說，拜登政府放棄阿富汗，就像是宣告美國可能不願再為別人而戰。「如果你是習近平，你就會聯想到克里米亞（Crimea）。拜登政府將會和歐巴馬政府一樣，僅實施金融制裁，也到此為止。」

2014年俄羅斯兼併克里米亞半島，西方譴責俄國非法併吞烏克蘭領土，美國對俄羅斯實施金融與經濟制裁。

佛格森說，「所以如果你準備好承受衝擊，就可能併吞。而且實際上這對中國來說不是併吞，因為中國一直以來都稱台灣是中國的一部分，而美國基本上從1970年代以來也接受這種說法」。

他說：「所以，我擔心的是中國認為應該是現在，與其等待10年，不如現在行動，就拜登政府今年的作為來看，美國政府某種程度上是在鼓勵那樣做。」

佛格森說：「我不知道會發生什麼，如果明年（中國）突然攻打台灣，他們（拜登政府）將會怎麼做？美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會怎麼建議拜登？」

佛格森表示，他認為拜登政府或許真的會選擇開戰，因為倘若不打，就等於放棄在印太地區的主導地位。如果美國不捍衛台灣，情勢就會像蘇伊士運河危機般。

佛格森先前指出，台灣之於美國，就像是1956年的蘇伊士運河之於英國。當時英國不滿埃及把蘇伊士運河收歸國有，夥同以色列與法國想以武力奪回；而美國不願在應付蘇聯之際節外生枝，反對英法動武，運河終究落入埃及之手，英國這頭昔日雄獅，也成了紙老虎。

佛格森表示：「或許中國會錯了，他們賭美國不會行動，結果美國採取行動了，接下來就會是真正的一場大戰。對歷史學者而言，那不是一連串意外事件，而是類似事件重演。」

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