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拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

美批中國官員「讀稿機、大內宣」 拜登要求直通習近平

記者張文馨／華盛頓報導
拜登這次主動和習近平通話，是想親自跟習近平溝通，看看是否可以立下雙方能嚴肅對話關係，以利推展雙方可以合作的議題。（美聯社）
拜登這次主動和習近平通話，是想親自跟習近平溝通，看看是否可以立下雙方能嚴肅對話關係，以利推展雙方可以合作的議題。（美聯社）

美國總統拜登與中國國家主席習近平二度通話，英國金融時報報導，這是拜登要求通話，因美國官員認為「中國官員不打算進行嚴肅實質的對話」，指中國官員生硬讀稿，只為大內宣。

拜登上台至今，美中領導人2月通話，美中外交高層3月在阿拉斯加會談，以及美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）7月登陸訪問；不具名美國資深官員卻說，「我們聽到的都是為宣傳目的設計的談話要點，加上習主席的多方面集權，因此要推動雙邊關係前進可能需要領導階層的往來。」

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這名官員表示，拜登政府與中國官員的外交互動並非「極富成效」，幾次較低層級的官員接觸成果無法令美國滿意，中方扮演不負責任的角色，所作所為都是對內宣傳。

這名官員形容，當薛曼和中方官員在天津舉行閉門會議，中方透過推特大肆批評美國，這是違反外交禮節，只為國內宣傳目的的滑稽之舉。

「這些（中方）官員基本上只念稿，不具靈活彈性，一個接一個地表演給頂頭上司看。」這名官員形容，隨著中國籌備明年舉行20大迎接習近平的第三個任期，問題日益嚴重。

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美國之音報導，這名官員也說，在普世價值相關的香港、西藏、新疆和台灣議題上，即便中方認為美國干涉內政，拜登政府也不會退讓。

這名官員表示，由於中國以個人集權取代集體領導，「和習近平談」愈發重要，以測試習近平是否有更多彈性空間。

歐巴馬時期的國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）告訴金融時報，這次通話是關鍵一步，為兩人面對面會晤鋪路；在如此競爭的關係下，領導人級別的外交往來是妥善管控競爭的必要元素，美中關係的艱困局面已經持續7個月了，是時候讓領導人們重掌控制權。

美方正在運作今年10月20國（G20）領導人會議上，促成拜習會，南華早報日前報導，習近平可能視訊與會，讓拜習會破局。

這名資深官員表示，尚不知習近平是否親自與會，不過美方認為保持順暢的溝通管道很重要。

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