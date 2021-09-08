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李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

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李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

記者張聲肇／綜合報導
矗立在維吉尼亞州首府里奇蒙市區110年的邦聯將軍羅伯李塑像，8日連人帶馬被拆除，從此走進歷史。這座當年從法國進口的人馬巨像，是美國最大的李將軍塑像之一，被非洲裔視為仇恨象徵。（歐新社）
矗立在維吉尼亞州首府里奇蒙市區110年的邦聯將軍羅伯李塑像，8日連人帶馬被拆除，從此走進歷史。這座當年從法國進口的人馬巨像，是美國最大的李將軍塑像之一，被非洲裔視為仇恨象徵。（歐新社）

在數百圍觀群眾歡呼聲中，矗立在維吉尼亞州首府里奇蒙市區110年的邦聯將軍羅伯李(Gen. Robert E. Lee)塑像，8日連人帶馬被拆除，走出民眾視野，走進歷史。

里奇蒙市區的羅伯李將軍塑像是全美最大的李將軍塑像之一。早上9時不到，拆除工人把這座高21呎、重12頓的銅像整座吊起，在群眾倒數「三、二、一」聲中，工人很快就把當年從法國進口的人馬巨像分解成塊，然後運走。

7日在李將軍塑像被拆除前，有民眾前往瞻仰和留影。（路透）
7日在李將軍塑像被拆除前，有民眾前往瞻仰和留影。（路透）

維州州長諾譚說，像這種把內戰喪失的理想當作光榮事蹟的殘留史蹟，早就該移除了；他希望維州從此步入新紀元，新時代；民主黨人認為邦聯人物的塑像代表400多年「我們不該感到自豪的歷史」。

塑像拆除之際，有人喊出「誰的街道？我們的街道！」接著眾人齊唱，「Hey, hey, hey, goodbye。」一名高舉「黑人的命也是命」旗幟的男子闖入施工封鎖線，被警察帶出去，但整個拆除過程中，沒有人被逮捕，也不見「反示威」的抗議人群。

李將軍塑像被拆除時，眾多民眾在一旁歡呼、慶祝。（路透）
李將軍塑像被拆除時，眾多民眾在一旁歡呼、慶祝。（路透）

負責拆運工程的亨利團隊企業主管亨利(Devon Henry)是非洲裔；他說，去年他的公司開始移除其他邦聯「遺緒」時，他就收到死亡威脅。

里奇蒙市內其他的邦聯遺跡都沒有李將軍銅像那麼「浩大」，因為連人帶馬共21呎高，工人必須先分離人馬，才有辦法運載。他的團隊面臨最大的挑戰是，分離人馬要多久？「我們不知道。有沒有鐵塊鐵條撐著？那是一大秘密」。

聯邦航管局應州政府之請，在拆除工作進行前後，不准無人機在附近飛行，州政府則在臉書和推特網頁直播現場情況。

在數百圍觀群眾歡呼聲中，矗立在維州首府里奇蒙市區110年的邦聯將軍羅伯李塑像，8...
在數百圍觀群眾歡呼聲中，矗立在維州首府里奇蒙市區110年的邦聯將軍羅伯李塑像，8日連人帶馬被拆除。(美聯社)

現年28歲，三年前搬到里奇蒙的女性白人瑞秋•史麻克(Rachel Smucker)說，拆除李將軍銅像對這個都市是「歷史性的一刻」，「大家都認為不該再讓這些仇恨的表徵留在這裡」。

來源：CNBC Television

維州 維吉尼亞州 黑人的命也是命

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