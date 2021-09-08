解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

美國 海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold，DDG 65）當地時間8日在南海航行，解放軍 批這是未經中方政府批准，非法闖入，美軍艦遭警告驅離 ；第七艦隊反駁稱，中方說法是錯誤的，無論中華人民共和國說什麼，都不會阻止美軍行動。

第七艦隊表示，班福德號依據國際法執行這次自由航行任務，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務，正如同班福德號在該地的行動，無論中華人民共和國說什麼，都不會阻止美軍行動。

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第七艦隊8日發布，班福德號依據國際法，在南沙群島附近執行自由航行任務，且美濟礁在漲潮時被淹沒，屬於低潮高地，依國際法規定不享有領海，美軍是在其12海浬範圍內執行正當行動。

不過解放軍透過新聞稿表示此舉未經中國政府批准，是非法闖入，解放軍追蹤監視並予以警告驅離。

第七艦隊稍後更新新聞稿表示，「中方對此次任務的聲明是錯誤的。」

第七艦隊說，解放軍的聲明是中方長期扭曲美國海事行動，且過度主張中方在南行主張的最新表現；中國的行為與美國遵守國際法和自由開放印太願景形成對比，所有國家無論大小，都應享有主權安全、免於脅迫，且在國際規範和架構下追求經濟成長。