拜登：我敢肯定中國將試著與神學士敲定某種協議

美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登7日說，伊斯蘭武裝組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）8月15日奪下阿富汗 政權後，他很肯定中國 將試著與神學士達成某種協議。

路透社報導，記者問道，是否擔心中國將資助遭美國制裁的神學士時，拜登回覆：「中國與神學士有真正的問題，因此他們將試圖與神學士敲定某種協議。我敢肯定。巴基斯坦、俄羅斯和伊朗也一樣。他們都將試圖搞清楚他們現在在做什麼。」

美國與七大工業國集團（G7）各國同意對神學士採取協調一致的回應。美方已經出手阻止神學士取得阿富汗的儲備，其中大多數是存放在紐約聯邦準備銀行，以確保他們履行在尊重女權與國際法的承諾。

但專家說，如果中國、俄羅斯等國提供資金給神學士，上述經濟籌碼便起不了作用。

20國集團（G20）現任輪值主席國義大利一直嘗試針對阿富汗局勢召開G20線上會議，但遲遲未宣布開會日期，顯示出G20內意見分歧。20國集團成員國包括中國和俄羅斯。

中國國務委員兼外交部長王毅8月29日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時說，國際社會有必要與神學士進行接觸，積極引導。

中國尚未正式承認神學士為阿富汗的新統治者，但王毅7月接待過後來獲任命為阿富汗臨時政府副總理的巴拉達（Mullah Baradar）。王毅也曾說，在阿富汗過渡到新政府期間，全球應該提供引導與支持，而不是施加更大壓力。