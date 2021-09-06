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撤軍後首次 美助4人逃至鄰國 百名僑民仍困阿富汗

編譯陳韻涵／綜合6日電
德州國會眾議員傑克森(Ronny Jackson)6日推特顯示，經過努力後，經由陸路求出Mariam與她的孩子。Mariam是他選區的選民。(選自推特) 魏碧洲
德州國會眾議員傑克森(Ronny Jackson)6日推特顯示，經過努力後，經由陸路求出Mariam與她的孩子。Mariam是他選區的選民。(選自推特) 魏碧洲

美軍上月底撤離阿富汗後，「神學士」開始蠻橫報復美國人及美國的阿富汗盟友；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)5日表示，約有100位僑民還在阿富汗境內，「許多人想留下」，但美方也會協助想離開的特殊簽證(SIV)持有者離境；國務院資深官員6日表示，已協助四位僑民經陸路離開阿富汗前往第三國。

不具名的國務院官員6日告訴「有線電視新聞網」(CNN)說：「美國人穿越國境進入第三國後，大使到場迎接他們。」

該官員表示，這四名美國人是美軍撤離阿富汗後，第一批透過這種協助方式離開阿富汗境內的美國僑民。

協助非營利團體營救受困阿富汗美國人的共和黨籍聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin)表示，這四人為一位母親和她的三個孩子，她們來自德州阿馬里洛市(Amarillo)。

柯連恩5日接受CNN節目「美國國情」(State of the Union)專訪時表示，美國政府密切聯繫仍滯留阿富汗的美國公民

他說：「我們認為約有100人左右，已聯絡所有人並知道他們的身分，希望未來幾天，卡達能恢復進出喀布爾(Kabul)的航空服務，這樣我們就能盡力安排僑民登機。」

他說：「我們尋找各種方法接觸那些想離開阿富汗的人們，若有人想離開，我們會救他們出來，但也有許多人因為還有親人在阿富汗而想留下。」

英國廣播公司(BBC)日前引述多個消息來源報導，指神學士大規模屠殺阿富汗前政府官員和士兵，罔顧當初承諾美軍將特赦這些人的承諾。

對此，「美國國情」主持人戴娜•巴許(Dana Bash)詢問柯連恩，有關滯留阿富汗的美國人及其盟友的前途是否如BBC報導般絕望，以及美國政府將如何應對。

「各種報導都有，我們與線人及消息來源保持密切聯繫，讓這些持有SIV的人們安全離境。」柯連恩表示，「我知道有些人會從陸路離開，我們也會持續從空中運輸，讓SIV持有者安全離開阿富汗。」

阿富汗 美國公民 國務院

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