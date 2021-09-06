若2024大選再對決 民調：川普纏鬥拜登 些微勝出

一項最新民調顯示，如果前總統川普與拜登總統再次對決選舉，川普將微勝。(Getty Images)

愛默生學院(Emerson College)最新民調顯示，倘若前總統川普 與現任總統拜登 一同競選2024年總統大選，川普將以一個百分點的微幅之差、47%比46%略勝；但加上抽樣誤差，兩人不分軒輊。

該民調指出，目前民眾對拜登施政的看法差距相當微小，但整體不滿意度仍偏高，占比為47%，滿意度則是46%，無法決定的人有7%。

至於是否支持拜登參選2024年總統大選，民主黨支持者高達六成表示支持，39%則希望由其他人參選。

另外，假設川普真的參選，共和黨 支持者高達67%的人表示願意投票給他，這個比率勝過其他七位共和黨人選，包括呼聲最高的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

其他可能角逐共和黨總統初選的人還有川普時期的前副總統潘斯(Mike Pence)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，以及前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)；但民調顯示，拜登的勝率仍大於上述共和黨人。

愛默生學院上次釋出民調是在今年的2月，當時拜登的整體滿意度為49%，不滿意度為39%，12%的人中立；然而，美軍撤離阿富汗，大力重創拜登的滿意度。

該民調顯示，68%的人認為美國在阿富汗戰敗，只有32%的人認為美軍獲勝；至於哪位總統最該為阿富汗的戰事負責，49%的人認為是2001年下令進軍阿富汗的共和黨籍前總統布希(George W. Bush)；拜登以24%位居第二，後續順位分別為歐巴馬18%、川普10%。

有關川普競選下屆總統的消息甚囂塵上，除了川普團隊在9月2日以政治廣告的形式公開譴責拜登在阿富汗撤軍的失敗；英國獨立媒體Undercurrent News記者蘿倫‧溫索(Lauren Windsor)2日在推特上影射，共和黨內聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)宣稱，川普很快就會釋出參選的消息，但已遭川普發言人否認。