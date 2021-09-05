川普未邀功 提名3保守派大法官 促成德州心跳法

川普。（路透）

前總統川普 近日接受媒體專訪，針對德州 通過的禁止懷孕六周以上的女性墮胎 的「心跳法」表達看法，認為只是暫時的；但他對最高法院放行此法，卻語帶保留，既未表態反對，也未支持。

川普4日接受記者艾特基森(Sharyl Attkisson)主持的節目「全力以赴」(Full Measure)訪談，他說：「我知道這項判決非常複雜，也可能只是暫時的，我認為還有其他後續動作即將發生，那時才會影響大局。」

這段訪談將於9月12日完整播出。

川普任內共提名三位保守派大法官，間接促成這次「心跳法」的放行，不過訪談中川普並未邀功，甚至迴避；至於談到新法的內容，川普表示「我正在研究」。

過程中艾特基森向川普問道：「無論法案的支持者或反對者似乎都同意，最高法院這次的判決跟你任內提名大法官有很大的關係，你同意嗎？」，川普卻答：「我這麼跟你說吧，最高法院的局面確實和以往有很大的不同，但他們的表現相當異常，而且我認為可能不符合這個國家的利益。」

「心跳法」上路後獲得擁護生命權的人的支持，但同時遭其他婦女維權團體大力反對，進步派國會議員甚至在上周提案縮短大法官的任期，參院也表示要審查法案內容。

「我們拭目以待吧。」川普說：「但我們對德州州長、副州長和總檢察長還是相當有信心；德州是個好地方，那裡有非常多我們的支持者，所以下周或兩周後我們將會宣布新的消息。」

德州「心跳法」堪稱史上最嚴格的禁墮胎法，開放所有民眾檢舉任何執行或協助墮胎手術的人，並將禁止墮胎的門檻設定在六周；對此白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示拜登政府將保護女性的權益，正積極訴諸法律。