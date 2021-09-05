布林肯、奧斯丁動身訪中東 擬重申不背棄盟友

國務卿布林肯(左)與國防部長奧斯丁今天將分別啟程前往波斯灣地區。(美聯社)

美國 國安高層本周與波斯灣和歐洲的重要盟友會面時，將觀察阿富汗 戰爭失利可能如何重塑美國與中東的關係。他們料將重申美國不會背棄盟友。

美聯社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）今天將分別啟程前往波斯灣地區。

目前美國正致力避免阿富汗極端分子威脅重新崛起。兩人即將會晤的領袖將是美方行動的關鍵人物，其中一些領袖過去20年與美國攜手對抗阿富汗神學士組織（Taliban，另譯塔利班）。

奧斯丁與布林肯這次行程旨在向波斯灣盟友重申，美國總統拜登（Joe Biden）為了更聚焦在中國與俄羅斯等其他安全挑戰，決定結束在阿富汗的戰爭，但這不代表美國會拋棄在中東的夥伴。

美軍駐守波斯灣已有數十年歷史，其中包括海軍在巴林的第五艦隊總部。

拜登不曾暗示要撤出當地，但他跟前任總統川普（Donald Trump）政府都形容，中國和俄國的戰略挑戰是首要安全任務。

拜登在最後一批美軍撤離阿富汗後說：「在這場競爭中，中國或俄羅斯都渴望美國在阿富汗泥淖裡續留個10年。」

奧斯丁在五角大廈記者會上宣布出訪波斯灣時則表示，即使美國把焦點轉移到中國的戰略挑戰，仍將繼續關注恐怖分子威脅，這代表美國將努力不懈地對抗「來自任何地方、對於美國人民的威脅」。

布林肯除將前往波斯灣國家卡達，也將造訪德國，訪視被疏散到蘭斯坦（Ramstein）空軍基地等候赴美許可的阿富汗人。屆時他也將與20國外長召開視訊會議，討論未來針對阿富汗的行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日表示：「國務卿將對德國政府表達美方感謝他們過去20年在阿富汗的寶貴合作，以及德國配合從阿富汗撤退的轉運行動。」

奧斯丁規畫的第一個行程，將是感謝卡達領袖與美方合作進行喀布爾機場撤離作業。卡達除允許美國運用境內烏代德空軍基地（Al Udeid）來處置被疏散者，並同意接納在戰爭尾聲從喀布爾撤出的美國外交人員。卡達也已出手相助，與神學士合作重啟喀布爾機場。

奧斯丁拜訪巴林時，則將會見曾駐守喀布爾機場數週的陸戰隊員，這些軍人負責執行緊張忙亂又危險的撤離行動，讓阿富汗人、美國人和其他民眾得以離境。8月26日喀布爾機場遭遇自殺炸彈攻擊時，美軍陸戰隊有11死15傷，這場攻擊共造成13名美軍和許多阿富汗平民死亡。

另外，奧斯丁也計畫訪問科威特與沙烏地阿拉伯，與中東高層領袖會面。