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阿富汗撤軍重創拜登 中間選民支持度現「死亡交叉」

編譯洪毅／綜合4日電
在阿富汗撤軍行動中的執行能力遭受質疑，拜登總統在中間選民的支持度崩盤；圖為拜登夫婦8月29日在多佛空軍基地迎接在阿富汗犧牲美軍的靈柩。(路透)
在阿富汗撤軍行動中的執行能力遭受質疑，拜登總統在中間選民的支持度崩盤；圖為拜登夫婦8月29日在多佛空軍基地迎接在阿富汗犧牲美軍的靈柩。(路透)

拜登總統從競選以來，以其溫和、穩重的路線而得到中間選民的普遍支持，但是情勢從阿富汗撤軍後開始出現變化；諸多民調顯示，現在中間選民對拜登的支持度出現「死亡交叉」，雖然阿富汗的問題遲早會從記憶中淡去，但是這幾乎不可能是拜登遇到的最後一個挑戰。

華盛頓郵報報導，阿富汗撤軍造成亂局，重傷拜登民調，華郵與美國廣播公司(ABC)日前進行的民調發現，拜登的民意支持度剩下44%，不滿意度達51%；中間選民的滿意度與不滿意度分別為36%與57%。

全國公共廣播電台(NPR)、公共廣播電視公司(PBS)等機構本周發布的民調也顯示，拜登的滿意度與不滿意度分別為43%與51%，中間選民的滿意度與不滿意度分別為36%與55%，與華郵/ABC的結果類似。

這對拜登而言是前所未有的事情，因為在此之前，拜登的支持度一直都大於不支持度；中間選民的趨勢也普遍如此，NPR/PBS於3月的民調顯示，中間選民對拜登的的滿意度與不滿意度分別為48%及40%，但現在對他「非常不滿意」的中間選民，從28%上升到42%。

華郵/ABC的民調顯示，約78%的民眾贊成從阿富汗撤軍，民眾不滿的是拜登「執行」撤軍的結果，只有26%的民眾既支持撤軍、又滿意拜登的撤軍表現，另外52%的民眾雖然支持撤軍，但是對拜登的撤軍表現不滿意。

整體而言，華郵/ABC的民調顯示，中間選民對撤軍表現的滿意度及不滿意度分別為26%及65%；NPR/PBS的民調則是22%對71%，結果也非常類似。

拜登過去也曾發生類似的狀況，只是不若阿富汗撤軍明顯：今年4月，華郵/ABC的民調顯示，中間選民對拜登處理美墨邊境問題的滿意度與不滿意度分別為32%及58%，到6月，數字變成28%對53%。

報導指出，這表明雖然阿富汗撤軍亂局不會停留在民眾的記憶中太久，但是未來還會有多少議題將接踵而來仍不得而知，若這種態勢一直持續下去，則拜登的可預測性、執行力、信用，都會成為中間選民內心的問題。

拜登 民調 阿富汗

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