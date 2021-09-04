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比Delta致命 學者：病毒明年恐升級為Covid-22

Delta肆虐 全美兒少染疫住院率 今夏大增近5倍

編譯陳韻涵／綜合4日電
受Delta變種病毒影響，全美兒童和青少年的感染和住院率大增。(美聯社)
受Delta變種病毒影響，全美兒童和青少年的感染和住院率大增。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)3日公布兩項新研究，指兒童和青少年感染新冠病毒住院的情況，在夏季隨著傳染力強的Delta變種病毒擴散而增加近五倍。

兩研究分析49州與華盛頓特區，或14州99郡的醫院數據顯示，6月下旬到8月中旬，美國兒童與青少年的染疫住院率增加近五倍，僅略低於1月高峰。

新冠疫苗則讓染疫住院分布出現差異，今夏未接種疫苗病患的染疫住院率為已接種疫苗者的十倍，其中一項研究則發現，此趨勢也出現在小兒科，青少年染疫住院情況在疫苗覆蓋率低的州，為疫苗覆蓋率高的州的近四倍。

49州與華盛頓特區的醫院數據分析顯示，Delta變種病毒6月底和7月迅速在美擴散之際，重症兒童住院的比率並未改變。

研究人員發現，Delta變種病毒成為主要感染源後，17歲以下的青少年兒童確診、掛急診與住院率皆增加。

領導研究的公共衛生服務軍官團少校席格(Robert Siegel)說：「我們發現急診室掛號、確診病例及住院情況增加，疑因Delta變種病毒傳染力，或染疫重症情況更多。」

此研究發現兒童染疫掛急診與住院的情況，在疫苗覆蓋率低的州，較疫苗接種普及之處多逾三倍，凸顯兒童接種疫苗的重要性。

8月，隨著Delta變種病毒擴散，兒童染疫住院情況在初夏增加，來到每10萬名4歲以下兒童16.2例，每10萬名5歲到11歲兒少28.5例，每10萬名12歲到17歲青少年2.7例，此比率同比6月低點大增，所幸仍低於1月高峰；此外，17歲以下需要入住加護病房的重症病患，自去年8月的10%增至今年6月的25%，7月則約20%。

第二項研究則分析14個州99個郡去年3月1日到今年8月14日的染疫住院情況，結果發現每10萬名兒少就有49.7人染疫住院。

6月底7月初，每10萬名兒少染疫住院為0.3%，7月後逐周惡化，時至8月14日截止當周則為每10萬名兒少1.4%，僅略低於1月高峰值1.5%。

研究指出，4歲以下的兒童染疫住院率驟增，8月14日截止當周為每10萬人1.9%，幾乎是6月底的十倍。

疫苗 變種病毒 聯邦疾病防治中心

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