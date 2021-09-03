我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案

德州心跳法最高院「摸黑」放行 拜登批：不符美國價值

編譯潘勛／綜合3日電
拜登總統3日批評德州新實施的墮胎法為不符合美國價值，他也不同意天主教「生命始於受孕」的說法。(歐新社)
拜登總統3日批評德州新實施的墮胎法為不符合美國價值，他也不同意天主教「生命始於受孕」的說法。(歐新社)

德州禁止懷孕六周以上女性墮胎的「心跳法」獲最高法院摸黑放行，拜登總統3日痛批心跳法不僅「很不符美國價值」，還邀公民當糾察隊糾舉墮胎案，藉此來賺1萬元；而參院司法委員會3日也宣布將舉辦聽證會，了解最高法院為何愈來愈常用俗稱的「摸黑日程」(shadow docket)手段，簡速裁決重大案例。

拜登不同意「生命始於受孕」

華盛頓郵報報導，拜登雖是天主教徒，但不同意天主教「生命始於受孕」的說法；此外，拜登自稱是「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例的頭號支持者，他可能要求司法部利用現有法律，竭盡所能限制民眾當糾察隊，履行德州心跳法。

最高法院近來動用摸黑日程此一程序，來判決重大紛爭，如移民政策、聯邦禁驅令，又令德州幾乎完全禁止墮胎的新法毫髮無損過關。

參院司法委員會民主黨首席成員德賓(Dick Durbin)指出，最高法院運作時，必須以司法正直為最高考量，才能贏得大眾信任；德州讓婦女沒得選擇的法律，對全國民眾的憲法權利是毀滅性打擊，而最高法院竟容它得見天日，沒有透明性也沒公開審慎斷案。

國會參院司法委員會3日宣布將舉辦聽證會，了解最高法院為何愈來愈常用俗稱的「摸黑日...
國會參院司法委員會3日宣布將舉辦聽證會，了解最高法院為何愈來愈常用俗稱的「摸黑日程」手段來簡速裁決重大案例；圖為一名女子在最高法院門前抗議德州新墮胎法。(Getty Images)

最高院被指濫用摸黑日程

德賓指出，參院聽證會想了解大法官們有無事先飽覽書面簡報，或聆聽法學界言詞辯論；德賓表示，值此民眾對政府制度信心大為流失之際，司法委員會不僅要檢查最高院容許德州心跳法生效，對憲法帶來的打擊，還要了解保守派盤踞的最高法院，濫用摸黑日程手段。

雖說摸黑日程並不新鮮，但以往高院很少使用這種簡速裁決手段，對重大案件做出判決，但前總統川普執政以來，摸黑日程愈來愈常被動用；1日子夜將屆前，最高法院用此程序來祭出5-4票的裁決，拒絕受理墮胎業者的緊急要求，讓德州限制墮胎的心跳法過關。

該法目前成為全國最嚴格的墮胎法，禁止胎兒出現心跳、通常在懷孕六周那個時間點後施行墮胎手術；許多婦女在那時，甚至不知道已經懷孕。

德州9成墮胎 至少都已6周

專家表示，據估德州女性85%到90%接受墮胎手術時，懷孕至少都已六周，而且可預期違法的重擔，可能壓在青少女、有色族裔或居住在郊區的婦女身上；德州新法只為碰到緊急狀況而生命有虞的女性破例，而不管懷孕是否因強姦或亂倫所致。

德州 墮胎 拜登

上一則

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

延伸閱讀

拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案

拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
拜登又忘了 記憶驚傳衰退 這次忘記女兒婚禮歌曲曲名

拜登又忘了 記憶驚傳衰退 這次忘記女兒婚禮歌曲曲名
拜登信仰虔誠卻支持墮胎？發言人嗆男記者「沒懷過孕」

拜登信仰虔誠卻支持墮胎？發言人嗆男記者「沒懷過孕」

熱門新聞

美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
根據上月31日發布的一項摘錄，美國總統拜登與阿富汗總統甘尼之間的最後一次通話中，拜登表示「需要改變外界對神學士迅速發展的看法」。（美聯社）

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

2021-08-31 23:07

超人氣

更多 >
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重
大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍
大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線
不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史

不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史