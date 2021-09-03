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只會找前任將領談阿富汗？多家新聞頻道挨批立場偏頗

記者顏伶如／綜合報導
前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)。Getty Images
前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)。Getty Images

美國阿富汗撤軍引發當地陷入動亂，某些前任美軍將領受邀在新聞頻道分析阿富汗問題。華盛頓郵報報導，包括前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)在內等前任軍方高層，近來頻頻接受電視新聞訪問，然而這些人物卻在20年來的阿富汗戰爭當中扮演一定角色，前後對照之下，顯得諷刺。

曾任美軍駐阿富汗指揮官的陸軍中將麥馬斯特，8月26日接受MSNBC新聞頻道主播安德瑞亞‧密契爾(Andrea Mitchell)專訪，討論美軍在阿富汗遭受攻擊以及喀布爾國際機場最新狀況。麥馬斯特在訪問中說，喀布爾陷入混亂就是向神學士(Taliban，又譯塔利班)一樣的恐怖組織投降的下場。

不過，麥馬斯特曾在川普政府任職，擔任白宮國家安全顧問期間，參與了有關美國從阿富汗撤軍的決策。MSNBC新聞頻道另一位主播歐唐諾(Lawrence O'Donnell)在推特發文，點名麥馬斯特「長期以來上電視鼓吹永無止境的參戰」。

華盛頓郵報分析，近來受邀上電視討問阿富汗情勢的軍事專家，其中許多都曾親身參與長達20年的阿富汗戰爭，美方原以為協助建立的阿富汗民主政府，將能經得起神學士民兵組織攻擊，但這些前任軍方將領如今高談闊論，卻避談自己在整個阿富汗戰爭裡曾扮演角色但最後任務失敗，忙著檢討拜登政府卻忽略撤軍是在川普任內達成的協議。

報導指出，軍方將領在電視上發表看法，讓其他報導內容的時間遭到擠壓，例如人道援助、反戰聲浪以及美國參與阿富汗戰爭的死傷代價等。

曾派駐阿富汗的海軍陸戰隊退役成員、現正爭取代表民主黨參選密蘇里州聯邦參議員的庫恩斯(Lucas Kunce)，本周稍早接受MSNBC專訪時便說，許多上電視評論阿富汗局勢的軍事專家，其實都希望美國永遠留在阿富汗。

庫恩斯接受華盛頓郵報訪問時說，MSNBC電視台邀請一連串軍方高層，但這些官員過去20年來不斷灌輸美國民眾特定訊息，讓美國因此花了2.3兆元以及2500條人命在阿富汗。他說：「這些所謂的專家，其實都是戰爭的一部份。」

新聞監督組織「美國媒體事務」(Media Matters for America)統計，從今年8月16日至26日之間，麥馬斯特出現在MSNBC、美國有線電視新聞網(CNN)及福斯新聞網(Fox News)共計七次，退休陸軍四星上將麥凱夫瑞(Barry McCaffrey)在這段期間則出現在MSNBC共計13次，而麥凱夫瑞在2010年曾公開反對美軍為撤離阿富汗訂定時間表。

「美國媒體事務」指出，2010年至2011年間擔任美軍駐阿富汗指揮官的前陸軍上將裴卓斯(David Petraeus)，8月16日至26日之間也出現在MSNBC、CNN及福斯新聞網共計六次。

前總統歐巴馬任內阿富汗事務顧問、退休陸軍中將魯特(Douglas Lute)2015年曾在政府報告中坦承「我們不知道在阿富汗為何而戰」，但今年8月間短短10天之內卻出現在有線電視新聞台高達五次。

「美國媒體事務」指出，魯特在其中一次CNN專訪中說，對於阿富汗政府垮台感到詫異。

阿富汗 美國 華盛頓郵報

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