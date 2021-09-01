加州27學生滯留阿富汗 沙加緬度郡學區：聯絡不上他們

加州沙加緬度郡是加州最大的阿富汗裔社區之一，有27名學生滯留阿富汗未歸，社區著急。圖為上月5日擔任翻譯的Sayed Abdul Wase Majidi夫婦帶著孩子自阿富汗抵達沙加緬度國際機場。(路透)

美軍結束大規模的阿富汗 撤離任務，但加州沙加緬度郡(Sacramento County)一個學區 表示，約27名學生及其家人仍受困阿富汗；而國務院資深官員1日也坦言，大多數是持有綠卡者，以及具備特殊移民簽證的阿富汗口譯人員都未撤離。

加州聖胡安統一學區(San Juan Unified School District)表示，27名公立小學到中學的學生仍在阿富汗，他們來自19個家庭，大多數學生有家人陪同，但校方獲悉的消息不斷變動。

喬治梅森大學(GMU)移民研究中心表示，沙加緬度郡是加州最大的阿富汗裔社區之一；該學區公關主任萊伊(Raj Rai)說：「(安全撤離的)人數不斷且迅速的變動，我們認為部分家庭可能已在撤離途中，我們過去幾天聯絡不上他們。」

加州沙加緬度郡是加州最大的阿富汗裔社區之一，有27名學生滯留阿富汗未歸，社區著急。圖為上月5日擔任翻譯的Sayed Abdul Wase Majidi(後中)自阿富汗抵達沙加緬度國際機場。(路透)

萊伊表示，這些學生及其家人因為私人因素赴阿富汗，如趁暑假探望親友。

受困學生及其家人要如何從現由「神學士」（Taliban，另譯塔利班）控制的阿富汗返美仍未知，該學區已獲悉許多議員辦公室願意協助安排撤離事宜，該學區也與政府官員合作，提供來自學生及其家庭的消息。

萊伊說：「聖胡安統一學區與阿富汗社區，以及那些親友還在阿富汗的人們同在，我們真摯希望他們迅速且安全地返美，返回學區。」

美軍撤離行動初期，數千名阿富汗人湧進首都喀布爾(Kabul)國際機場亟欲離境，部分人無適當文件仍闖關，而美國公民 及美簽申請者則無法進入機場，遑論登機。

官員表示，美方目前仍無可靠的撤離者數據，也未說明無證抵美者適用何種簽證，但初步評估顯示，大多數簽證持有者未能趕到機場。

美方2009年設立「特殊移民簽證」計畫協助曾幫助美國軍方、外交及外國救援工作的阿富汗口譯等。

上看10萬人待營救

僅一個月大的女嬰是加州沙加緬度郡阿富汗社區裡最年輕的成員。(Getty Images)

拜登政府面臨來自國會議員、退伍軍人和社運人士的壓力，要聯邦政府更努力營救至少2萬名已申請特殊移民簽證，卻仍滯留阿富汗的人們及其家人，總數上看10萬人。

華爾街日報(WSJ)報導，美方在喀布爾淪陷後，才開始疏運那些在申請程序最後階段的申請者。

美國及盟國透過軍機、民航機和包機撤離逾12萬3000人；國務院表示則尚無可靠數據，僅稱有6000名美國公民，另有不超過200名想離開的僑民滯留阿富汗，包括美國公民、綠卡持有者，以及這些人的親戚。