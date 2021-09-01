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新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

記者張文馨／華盛頓報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

新冠疫苗普及嚴重失衡，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1日表示，呼籲全球至少在這個月暫停為民眾施打第三劑新冠疫苗，讓窮國有機會為其人民施打第一劑。

根據WHO統計，全球已施打超過50億劑新冠疫苗，75%集中在10個國家；在部分高所得國家，已有過半成人接種疫苗，但是在低所得國家（包含非洲），成人接種率低於2%。

譚德塞表示，他據此呼籲暫停追加施打新冠疫苗，至少在這個月內，讓其他落後的國家有機會跟上。

這是WHO第二度公開要求富國放緩疫苗施打步調，讓窮國有機會跟上；不過美國政府拒絕，美國總統拜登上月表示，美國可以照顧國內，同時幫助全世界，反對放緩施打追加劑。

美國政府上月12日同意，針對免疫力低下族群、已完整接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的民眾，需追加施打一劑疫苗以抵禦變種病毒；紐時報導，美國政府將讓民眾在完整接種疫苗後8個月，接種第三針。

根據美國疾病防治中心（CDC）統計，已有超過100萬劑疫苗被用作追加劑，打進美國民眾手臂，美國預計在本月20日起大規模為早期接種疫苗的民眾，追加施打新冠疫苗。

除了美國，以色列、匈牙利、德國、英國都已經開始為部分國民施打追加劑。

譚德塞表示，為免疫系統低下的民眾追加施打一劑疫苗可能有必要，但是現在，不樂見為已經完整接種疫苗的健康族群施打追加劑。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫苗 美國 譚德塞

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