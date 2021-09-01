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一洲焦點／拜登總統撤軍演講3大矛盾、補強針打了嗎？

美撤軍完成 全球秩序洗牌

編譯莊蕙嘉／報導
美國總統拜登宣告結束阿富汗戰爭。（歐新社）
美國總統拜登宣告結束阿富汗戰爭。（歐新社）

美國上月底自阿富汗完成撤軍，神學士也迅速接管機場並準備成立新政府。美軍撤離阿富汗，拜登政府宣稱往後要集中資源對付中國；中國和俄羅斯雖然批評美國，但也不願䠀阿富汗情勢的渾水。可以確定的是，隨美國轉移重心，全球權力秩序正重新洗牌。

華爾街日報報導，美軍撤離阿富汗並非一夕之間的突兀決定。早在美國前總統歐巴馬第一個任期後段就曾透露撤軍的規畫，川普政府更和神學士談定協議宣布撤軍勢在必行，拜登今年4月宣布自5月開始撤軍，要結束這場長達20年的戰爭。只是阿富汗政府不願面對現實，認定美國不會放手不管。

出乎西方國家預料之外的是神學士攻占領土的迅速，以及因期限將至引發的撤僑混亂。

美國撤軍過程讓歐洲盟友相當不滿，波蘭智庫「波蘭國際事務研究院」院長戴布斯基指出：「盟友中沒人批評拜登政府的撤軍決定，他們批評的是過程太糟糕。不過這不會改變雙方關係，只是讓歐洲了解到，美國犯下原本可避免的錯誤。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

撤軍過程顯示美國硬實力再強，在阿富汗戰事中仍有局限，但不可諱言，美國的軍力與經濟資源仍居主導地位。未來拜登將集中資源在西太平洋，實踐歐巴馬任內喊出卻未落實的「重返亞洲」戰略。

比起距離遙遠的美國，阿富汗問題將更讓中國和俄羅斯頭痛。北京雖然不放過批評美國的機會，實際上不太可能輕易介入阿富汗問題，更何況中國解放軍缺乏在外國作戰的經驗，儘管部分維吾爾族人加入在阿富汗活動的「東突厥伊斯蘭運動」，中國外交部也只能要求神學士清剿恐怖組織。

至於俄國，則有前蘇聯入侵阿富汗的慘痛歷史，決策會更謹慎。俄國外交與防衛政策協會會長盧加諾夫說：「阿富汗是一個特殊的地方，綜觀歷史，介入此地的人都討不到好處。」

國際間有學者將阿富汗與台灣相比，華爾街日報指出，不同於阿富汗戰爭有結束之時，美國基於台灣關係法，有協助台灣防衛的義務，這個承諾是沒有期限的。

浙江外國語學院國際關係學者馬曉霖指出，不論科技、製造或軍事，美國仍比中國強，「中國還沒準備好取代美國的區域地位。」

持槍的神學士民兵1日行經喀布爾一處市場，1名女子回頭看了一眼。Getty Ima...
持槍的神學士民兵1日行經喀布爾一處市場，1名女子回頭看了一眼。Getty Images

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