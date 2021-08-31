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拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

編譯張君堯／綜合報導
根據上月31日發布的一項摘錄，美國總統拜登與阿富汗總統甘尼之間的最後一次通話中，拜登表示「需要改變外界對神學士迅速發展的看法」。（美聯社）
根據上月31日發布的一項摘錄，美國總統拜登與阿富汗總統甘尼之間的最後一次通話中，拜登表示「需要改變外界對神學士迅速發展的看法」。（美聯社）

根據上月31日發布的一項摘錄，美國總統拜登（Joe Biden）與阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）之間的最後一次通話中，拜登表示「需要改變外界對神學士（Taliban，另譯塔利班）迅速發展的看法」。

每日郵報報導，在喀布爾淪陷的四個星期前，甘尼曾懇求提供更多的空中支援和金錢。路透社獲得的一份記錄顯示，兩位領導人對即將發生的災難「一無所知」。

拜登和甘尼在7月23日談了大約14分鐘，這是他們在神學士佔領首都之前的最後一次談話。拜登向甘尼表示應該增強人們對阿富汗政府的信心，稱「你顯然擁有最好的軍隊，你有30萬裝備精良的部隊，而其中7到8萬人顯然有能力戰鬥，如果我們知道計畫是什麼以及我們正在做什麼，我們將繼續提供近距離空中支援」，同時敦促甘尼將一些最強大的反神學士軍閥召集起來，以扭轉外界對政府搖搖欲墜的形象。

拜登還向甘尼說到「不需要我來告訴你，世界各地和阿富汗部分地區的看法是『在與神學士抗爭方面進展不順利』，而無論是否屬實，我們都需要給外界展現出不同的面貌」。

在隨後美國軍隊從阿富汗完全撤軍之前的幾個月裡，拜登也向公眾講述一個與現在事實不同的故事，包括「撤軍將順利進行」和「華盛頓的阿富汗盟友處於控制之中」等，當被問及阿富汗安全部隊的迅速瓦解時，拜登則表示「我認為沒有人預料到這一點」。

拜登當時還向記者表示，8月31日完成撤軍的計畫「正在安全有序地進行」，當被問及神學士接管阿富汗是否不可避免時，更回答說「不，並非如此，這並非不可避免」。

不過就在拜登向記者否認「神學士掌權阿富汗不可避免」的兩周後，最終加尼於8月15日逃離總統府，同時一場混亂的大規模疏散已經開始，成千上萬的人為了自身安全往機場湧入，最終導致13名美軍和數十名阿富汗人在喀布爾機場的自殺式襲擊中喪生。

拜登 阿富汗 神學士

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