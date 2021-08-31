「希望你下地獄」殉職美軍家屬批拜登：照本宣科假道歉

駐防阿富汗首都喀布爾機場的美軍26日遭受自殺炸彈客攻擊，造成13名官兵殉職。拜登總統日前親赴迎靈，但他跟陣亡戰士家屬的會晤過程挨轟「照本宣科與流於表面」，甚至有家屬朝著拜登尖叫，「我希望你下地獄被火燒」。（路透）

美軍全面撤離阿富汗 首都喀布爾 的機場前，26日遭受恐攻組織「ISIS-K」的自殺炸彈客攻擊，13名官兵因此殉職。拜登 總統日前親赴德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force base）迎靈，但他跟陣亡戰士家屬的會晤過程挨轟「照本宣科與流於表面」。一位與會者甚至轉述，有家屬朝著拜登尖叫，「我希望你下地獄被火燒（burn in hell）」。

華盛頓郵報報導，陣亡海陸官兵上兵舒米茲（Lance Cpl. Jared Schmitz）的父親馬克（Mark Schmitz）回憶，當時家屬們重新登上巴士，一位女子漸漸變得情緒激動，開始向停機坪另一邊的拜登方向尖叫，「她說，『我希望你下地獄被火燒，那是我的兄弟』」。

曾對拜登大吼「你永遠不准忘記這名字」的舒米茲告訴記者，「我不能因此挑她的毛病，我們都失去了某個人」。

陣亡海軍陸戰隊上兵麥凱倫（Lance Cpl. Rylee McCollum）即將為人父，但她的姐姐蘿伊絲（Roice McCollum）告訴華郵，弟媳簡娜（Jiennah Crayton）覺得拜登的講話是「照本宣科與流於表面」，只持續幾分鐘的對談則「完全漠視我們死亡的海軍陸戰隊員；我們的弟兄、兒子、丈夫與父親」。

麥凱倫的另一位姊姊夏安（Cheyenne McCollum）告訴福斯新聞，她陪著簡娜會見拜登，兩人都希望有機會跟他坦誠交流，觀察他是否打算跟陣亡戰士家屬進行一場「誠摯」的對話，但結果大失所望，「我能夠忍受他約15秒的假道歉，然後我不得不走人了」。