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美與神學士達協議？機場設「密門」護送美國人撤離

編譯張君堯／綜合報導
兩名美國國防官員向「CNN」透露，美國軍方與神學士談判達成一項秘密協議，該組織的成員將護送一群美國人前往喀布爾機場的密門，幫助他們撤離阿富汗。（路透）
兩名美國國防官員向「CNN」透露，美國軍方與神學士談判達成一項秘密協議，該組織的成員將護送一群美國人前往喀布爾機場的密門，幫助他們撤離阿富汗。（路透）

兩名美國國防官員向CNN透露，美國軍方與神學士（Taliban，另譯塔利班）談判達成一項祕密協議，該組織的成員將護送一群美國人前往喀布爾機場的「密門」，幫助他們撤離阿富汗。

根據報導，其中一名官員還透露，美國特種作戰部隊在機場設立了一道「密門」，並設立「呼叫中心」，專門引導美國人完成撤離過程。官員們指出，美國人被告知聚集在機場附近預先設定的集合點，神學士將在那裡檢查他們的證件，然後將他們帶到一小段距離外的門口，那裡有美軍駐守、隨時待命並準備在發生任何意外時進行干預。

由於這項協議的敏感性，透露官員要求匿名，因為美國擔心神學士對消息曝光的反應，以及遭遇襲擊的威脅。

美國多年來一直通過政治談判與神學士進行軍事和外交接觸，但這場祕密撤離反映了「前所未有的戰術協調水平」。在先前的撤離過程中，拜登政府一直強調正在與對方合作，高級官員也一再強調該激進組織已承諾為美國人提供「安全通道」。

美國中央司令部司令麥肯齊將軍（Frank McKenzie）也在上月31日的記者會上首次公開透露特種作戰部隊的參與，稱這些部隊「伸出援手，通過電話、引導和護送，幫助運送了超過1064名美國公民和2017名SIV或處於危險中的阿富汗人，以及127名第三國國民」。

美國公民 神學士 機場

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