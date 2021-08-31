紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)成立50年以來首度納入的牙齒保健；這項提議包括於國會正在審議中的預算法案，一旦通過，將成為聯邦醫療保險1965年創立以來，規模最大的改革之一。

紐約時報分析，Medicare納入牙齒保健的提案，必須克服層層困難，包括來自牙醫的反對。牙醫擔心獲得給付可能過於微薄，對於這項提議持反對意見。

法案如果通過，住在佛蒙特州 哈維克(Hardwick)的69歲婦人娜塔莉‧海耶斯(Natalie Hayes)將因此受益；她說，這些年來一直沒能好好看牙，若能裝上假牙，將有辦法再度微笑，進食選項更將變得更為多樣化。

Medicare為海耶斯支付肺炎住院的醫藥費，以及最近肩膀手術的費用，但牙齒保健卻不包括。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，超過65歲的老年人當中，將近半數過去一年裡不曾看牙醫，所有牙齒都已掉光者則高達五分之一。

參院預算委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)是推動Medicare納入牙齒保健的重要推手；他曾說，年輕時期住在佛蒙特州，便發現當地許多居民看不起牙醫，「一名住在附近的孩子，有著一口爛牙」。

Medicare納入牙齒保健的提案，幾乎獲得所有民主黨籍國會議員支持，許多醫界組織、消費者保護團體同表贊成；不過，最主要的反對聲浪來自牙醫。紐時分析，民主黨在國會僅享有些微多數，法案能否過關，充滿變數。

基於美國 牙醫協會(ADA)壓力，1965年聯邦醫療保險成立時，牙齒保健並不包括在內；如今美國牙醫協會主張應該為老年人提供服務範圍較小的牙齒保健福利，只將Medicare牙齒保健保留給經濟條件最差的患者。

美國牙醫協會政府及公共事物部資深副總監葛拉罕(Michael Graham)說：「我們的關注重點是在完全沒辦法看牙齒的民眾。」他說，許多擁有紅藍卡的較高收入老年人，其實目前都已有牙齒保險。