我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

世界OnAir／精神疾病讓兇手脫罪 還是檢方政治算計？

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

記者顏伶如／綜合報導
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)成立50年以來首度納入的牙齒保健；這項提議包括於國會正在審議中的預算法案，一旦通過，將成為聯邦醫療保險1965年創立以來，規模最大的改革之一。

紐約時報分析，Medicare納入牙齒保健的提案，必須克服層層困難，包括來自牙醫的反對。牙醫擔心獲得給付可能過於微薄，對於這項提議持反對意見。

法案如果通過，住在佛蒙特州哈維克(Hardwick)的69歲婦人娜塔莉‧海耶斯(Natalie Hayes)將因此受益；她說，這些年來一直沒能好好看牙，若能裝上假牙，將有辦法再度微笑，進食選項更將變得更為多樣化。

Medicare為海耶斯支付肺炎住院的醫藥費，以及最近肩膀手術的費用，但牙齒保健卻不包括。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，超過65歲的老年人當中，將近半數過去一年裡不曾看牙醫，所有牙齒都已掉光者則高達五分之一。

參院預算委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)是推動Medicare納入牙齒保健的重要推手；他曾說，年輕時期住在佛蒙特州，便發現當地許多居民看不起牙醫，「一名住在附近的孩子，有著一口爛牙」。

Medicare納入牙齒保健的提案，幾乎獲得所有民主黨籍國會議員支持，許多醫界組織、消費者保護團體同表贊成；不過，最主要的反對聲浪來自牙醫。紐時分析，民主黨在國會僅享有些微多數，法案能否過關，充滿變數。

基於美國牙醫協會(ADA)壓力，1965年聯邦醫療保險成立時，牙齒保健並不包括在內；如今美國牙醫協會主張應該為老年人提供服務範圍較小的牙齒保健福利，只將Medicare牙齒保健保留給經濟條件最差的患者。

美國牙醫協會政府及公共事物部資深副總監葛拉罕(Michael Graham)說：「我們的關注重點是在完全沒辦法看牙齒的民眾。」他說，許多擁有紅藍卡的較高收入老年人，其實目前都已有牙齒保險。

聯邦醫療保險 美國 佛蒙特州

上一則

捍衛撤軍行動 拜登：中俄最希望美續陷在阿富汗10年

下一則

美與神學士達協議？機場設「密門」護送美國人撤離

延伸閱讀

加入紅藍卡後的首次預防性體檢

加入紅藍卡後的首次預防性體檢
傳統紅藍卡承保的其他看診服務及費用

傳統紅藍卡承保的其他看診服務及費用
帝國藍十字藍盾免費派發Medicare手冊 歡迎領取

帝國藍十字藍盾免費派發Medicare手冊 歡迎領取

北加州文體會庫比蒂諾童玩節 有牙醫、中醫師義診

北加州文體會庫比蒂諾童玩節 有牙醫、中醫師義診

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白

趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白
金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局