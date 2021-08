中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

據路透報導,中國 當局已下令總部設在成都市的中國西南美國 商會(AmCham Southwest China)停止運作。

中國西南美國商會會員30日接獲通知稱,「根據中國相關法律法規的規定,商會即日起停止活動,不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。」

全球戰略公司ASG中國副總裁蘇利文(Kyle Sullivan)中午透過推特上傳通知截圖,並指中國西南美國商會突然關門,對美國在中國的企業不是好兆頭。

AmCham Southwest China suddenly closing its doors in accordance with 相关法律法规的规定...doesn’t bode well for American business in China pic.twitter.com/IARtF5qJLG