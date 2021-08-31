中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國當局下令總部設在成都市的中國西南美國商會停止運作。(路透)

據路透報導，中國 當局已下令總部設在成都市的中國西南美國 商會（AmCham Southwest China）停止運作。

中國西南美國商會會員30日接獲通知稱，「根據中國相關法律法規的規定，商會即日起停止活動，不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。」

全球戰略公司ASG中國副總裁蘇利文（Kyle Sullivan）中午透過推特上傳通知截圖，並指中國西南美國商會突然關門，對美國在中國的企業不是好兆頭。

AmCham Southwest China suddenly closing its doors in accordance with 相关法律法规的规定...doesn’t bode well for American business in China pic.twitter.com/IARtF5qJLG — Kyle Sullivan (@kylej_sullivan) August 31, 2021

報導引述該中國西南美國商會董事長王曉東（Benjamin Wang）透過微信 表示，正在與地方當局討論商會的註冊與未來方向。

王曉東說，中國民政部顯然正在執行一項規定，即各國在中國只能保留一個官方商會。

對此，中國民政部沒有立即回應置評請求。

位於成都的中國西南美國商會不隸屬於中國美國商會（AmCham China），後者是設在北京的非營利商業倡導組織，在中國幾個城市設有辦事處，並獲得中國官方認可。

報導提及，中國西南美國商會被關閉，就在中國關閉美國駐成都領事館剛過一年後，當時中國是為了報復駐休斯頓領事館被美方關閉。