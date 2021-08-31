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美史最長戰爭告終 但拜登面臨的阿富汗問題還沒完

編譯陳韋廷／報導
阿富汗戰爭或許已經結束，但美國總統拜登面臨的阿富汗問題則遠未結束。歐新社
阿富汗戰爭或許已經結束，但美國總統拜登面臨的阿富汗問題則遠未結束。歐新社

美國總統拜登30日履行競選承諾，為美國耗時最長卻無法獲勝的阿富汗戰爭畫下句點，但戰爭或許已落幕，拜登面臨的阿富汗問題則還未結束。

美聯社指出，拜登仍將面臨因倉促撤軍帶來的艱鉅挑戰，包括如何營救仍滯留阿富汗的兩百名美國人與數萬名應被撤離的阿富汗人、如何安置數萬名逃離的難民，美國國會也將檢討拜登政府，為何在獲得許多警告下，仍被阿富汗政府迅速崩潰搞得措手不及。

美國兩黨和盟邦都施壓拜登政府延後撤軍期限，拜登堅持如期撤軍，表現出他願意忍受遭受抨擊的短痛。十多年來，拜登一直認為阿富汗戰爭是場徒勞，並認為阿富汗政府軍無法抵擋神學士。

對拜登而言，結束阿富汗戰爭是一項重要外交政策目標。他多次提出，將美國注意力轉往中國與俄羅斯日益增長的挑戰，並將美國反恐重心移至威脅更大地區。

但拜登結束阿富汗戰爭的方式，恐違背他去年競選時的外交政策核心主張。他承諾以更多同理心與合作來對待盟友，改變川普時代美國優先做法。不過，從這次撤軍決策與過程看來，達特茅斯學院政府學副教授萊爾說：「拜登在追求這個目標的過程中顯得相當理性，甚至冷酷無情。」

英法德等盟國議員對拜登拒絕延後8月31日最終撤離期限感到憤怒，梅克爾的接班人、德國基民黨總理候選人拉謝特更稱這是「北約成立以來遭遇的最大潰敗」。

在美國國內，共和黨呼籲調查拜登撤軍執行方式，並提出嚴厲批評，甚至拜登的民主黨盟友也支持調查。

共和黨國會議員30日嚴詞批評拜登政府從阿富汗撤軍過程很可恥，而且留下數百名美國人來不及撤走。眾議院共和黨領袖麥卡錫在推特開轟：「拜登總統把美國人留在阿富汗，任由恐怖分子擺布。」

眾議員瓦爾茲說：「這個區域四處流傳聖戰已勝、民主已敗的說法。可恥，這將使美國更不安全。」

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