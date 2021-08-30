美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少無辜平民被炸死。(美聯社)

美國 29日鎖定企圖對喀布爾 (Kabul)機場 再度發動攻擊的伊斯蘭國(IS)激進分子據點，出動無人機空襲；國防部官員證實，一部裝滿爆裂物的車輛遭摧毀；住在喀布爾的一戶人家30日指出，這起空襲奪走家中10人性命，包括七名孩童以及一名美國慈善團體員工、一名美軍約聘工。

美軍中央司令部(US Central Command)發表聲明指出，將進一步調查這起事件。

紐約時報報導，倖存家屬指出，美國慈善組織「國際營養及教育」(Nutrition and Education International)員工阿赫瑪迪(Zemari Ahmadi)29日傍晚開著豐田(Toyota)白色轎車下班回家，三個兒子跑出來迎接並上車；就在阿赫瑪迪準備把車子停在自家院子裡時，遭到無人機襲擊。

美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少無辜平民被炸死。(美聯社)

家族10人喪命 屍塊焦黑無法辨識

家屬指出，阿赫瑪迪與幾個孩子被炸死在車上，當時在屋裡的家屬在空襲當中也傷重不治；阿赫瑪迪21歲女兒沙米亞(Samia)說，當時自己也被爆炸熱氣襲擊。

「一開始我以為是神學士(Taliban，另譯塔利班)，後來才知道是美國。」她說，親人都變成了四處飛散的燒焦屍塊。

家屬尤蘇費(Ramin Yousufi)接受英國廣播公司(BBC)訪問時哭泣說道：「為什麼要殺我們家人呢？而且是我們的孩子？他們屍首都被燒得無法辨識，面目全非。」

他說，美國發動這次殘暴的空襲，只靠「錯誤資訊」。

華盛頓郵報則報導，美國29日的無人機空襲造成喀布爾10名百姓喪生，一戶人家正從停在院子裡的轎車上準備下車時，無人機發射飛彈擊中了剛好在附近的伊斯蘭國分子車輛；有家屬怒批美國不是好人，並指難道這些兒童是IS分子嗎？

中央司令部指出，29日的無人機行動，摧毀了對喀布爾機場存有「立即威脅」的伊斯蘭國分子汽車炸彈；聲明中指出，了解這起事件有平民傷亡傳出，「對於任何無辜生命的損失，我們深感哀痛。」

中央司令部表示：「對於可能發生了什麼狀況，目前尚不明朗，我們將進一步調查。」

喀布爾國際機場26日發生自殺炸彈攻擊，共有13名美軍殉職，170多名準備逃離阿富汗的平民百姓也遇難身亡。