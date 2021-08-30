防止沉迷網遊 中國規定未成年人只能在周五六日玩1小時

圖為貴州貴陽舉辦的一場電競大賽。中新社

中國 官媒之前曾以「精神鴉片」形容網路遊戲，造成遊戲類股全面重跌，現在終於發布新的政策措施，新規要求網路遊戲企業，僅可在周五、六、日和法定節假日每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務。

據澎湃新聞報導，近日，中國國家新聞出版署下發「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業，僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

此外，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。