迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

美國總統拜登（左）29日參加喀布爾機場恐攻殉職美軍遺體交接儀式時，一度低頭查看手表。（Getty Images）

總統拜登 29日參加喀布爾機場 恐攻殉職美軍遺體交接儀式時，一度低頭查看手表，引發輿論批評不莊重。

「伊斯蘭國」（IS）26日在阿富汗首都喀布爾國際機場附近發動自殺炸彈攻擊，13名美軍喪生，他們的遺體29日由軍機載至德拉瓦州多佛空軍基地，由拜登親自迎靈。

靈柩隨後被抬下飛機。當靈柩被抬經過時，拜登和其他人把手放在胸口致意或敬禮，在靈柩裝車後放下雙手。

俄國RT電視台報導，接下來，爭議性的一幕出現了。

當靈柩經過時，拜登一度抬起左手腕，似乎是在查看手表，同時右手從胸口上方放了下來。

美國前總統川普支持者蘭格曼在推特上說：「當士兵的靈柩被抬上車時，應對13名士兵死亡負責的人正在查看手表。顯然，拜登應該做得更好。噁心。」

保守派作家豐達卡羅則嘲諷說：「午睡時間還是吃冰淇淋時間？拜登是錯過了什麼，而需要在莊嚴的儀式上查看他的手表？」

英國每日電訊報編輯霍沃斯問道：「拜登剛剛是在查看他的手表嗎？所有這些本可以避免的（那些）死者打擾你了？」

對於拜登這個舉動，也有支持者認為，在儀式上看手表「並不是什麼大事」。

RT報導，看手表可能是拜登的習慣，因為，在多佛舉行的交接儀式之後，拜登在颶風艾達簡報會上再次看表。