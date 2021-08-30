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喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

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喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

中央社／喀布爾30日電
阿富汗喀布爾國際機場軍事區域28日衛星空照圖。（美聯社）
阿富汗喀布爾國際機場軍事區域28日衛星空照圖。（美聯社）

目擊者和維安消息來源表示，有人今天朝喀布爾（Kabul）機場發射數枚火箭；而再不到48小時，美國撤軍阿富汗的期限就要到期。

有匿名美國官員告訴路透，根據初步消息，發射的火箭數量上看5枚，目前還不清楚是否全數由防衛系統攔截。

這名官員表示，初步通報並未指出美方有任何傷亡，但資訊可能會有變化。

而根據法新社人員說法，今天上午交通尖峰時段開始前，就聽到火箭呼嘯飛過首都喀布爾上空的聲音。

一名阿國前朝政府維安官員則表示，火箭是從喀布爾北部一輛汽車中發射。阿富汗前政府已於兩星期前被民兵組織塔利班（Taliban）推翻。

喀布爾居民都聽得見機場飛彈防衛系統警鈴大作，還說有碎片掉落街頭。這暗示至少攔截到一枚火箭。

喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）所在的北部幾棟建築物，看得到冒出陣陣濃煙。

目前還沒有更多細節。

美國撤軍阿富汗的最後期限是8月31日，美方目前正進行最後階段的撤離工作，要在期限前撤出阿國境內的外國人，以及過去20年替美國率領部隊效力，如今恐遭塔利班報復的阿富汗人。

喀布爾 美國 阿富汗

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