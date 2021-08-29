我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

艾妲颶風恐衝擊東岸輸油管線 拜登視察FEMA

編譯柯立偉／綜合29日電
四級颶風艾妲(Ida)侵襲，迫使墨西哥灣沿岸地區海上鑽油井撤離所有人員，煉油廠並暫時減產約96%的供應。（路透）
四級颶風艾妲(Ida)侵襲，迫使墨西哥灣沿岸地區海上鑽油井撤離所有人員，煉油廠並暫時減產約96%的供應。（路透）

墨西哥灣沿岸地區一向是美國重要的石油出產地，29日遭遇颶風艾妲(Ida)的侵襲；為了因應威脅，當地海上鑽油井已自海上撤離所有人員，煉油廠也暫時減產約96%的供應。此外，為深入了解防災救援整備作業，拜登總統29日也視察聯邦急難管理局(FEMA)聽取簡報。

艾妲颶風29日登陸路易斯安納州後，給當地帶來狂風暴雨；據氣象部門資料，艾妲颶風不止是四級颶風，中心最大風速達每小時150哩(17級風以上)，中心氣壓更低達930百帕，堪稱百年以來遭遇的最強風暴。而其登陸地點，對於本就易受天氣變化影響的海上鑽油產業更有巨大影響。

目前紐奧良地區已關閉六間煉油廠，而巴頓魯治(Baton Rouge)有三座煉油廠則是減量運作。石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)總裁李波(Andy Lipow)表示，紐奧良關閉的三座煉油廠每天總計約有174萬桶原油的產能，約占全國每日9%；而巴頓魯治約減量生產70萬桶，占當地石油產能的96%約當美國每日3.5%的產能。

李波還指出：「除減產外，艾妲預計也會對於石油運輸管道造成嚴重影響，風暴過後從墨西哥灣將石油運往美東各地的主要管線可能會有程度不一的損害。」

拜登總統29日前往FEMA聽取簡報，並指示風災過後務必將乾淨的水、食物和發電機等設備盡速分配給災民。總統對於FEMA的防災計畫感到滿意，稱讚FEMA汲取2005年卡翠娜(Katrina)颶風的教訓，有完善救災計畫。

拜登總統說：「風災過後，聯邦政府將傾盡全國力量，作為災後救援與重建的強力後盾。」

路易斯安納州民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)則是表示，該州斥資140億元設計的堤壩系統應該能夠有效避免潰堤，但不可諱言艾妲颶風仍是一個重大考驗。他說：「目前所有的預測模型都顯示堤壩能有效發揮作用，但我們仍會謹慎應付。」

四級颶風艾妲(Ida)29日侵襲路易斯安那州，拜登總統當天前往FEMA聽取簡報，...
四級颶風艾妲(Ida)29日侵襲路易斯安那州，拜登總統當天前往FEMA聽取簡報，並指示風災過後務必將乾淨的水、食物和發電機等設備盡速分配給災民。(路透)

颶風 石油 拜登

上一則

160年來最強…艾妲颶風直撲路州 紐奧良全城斷電

下一則

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

延伸閱讀

倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻

倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
美太仰賴神學士機場崗哨 自殺炸彈客趁隙而入釀慘劇

美太仰賴神學士機場崗哨 自殺炸彈客趁隙而入釀慘劇
喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬

喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解